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ЗСУ наступають, бійці просунулися в Запорізькій і Донецькій областях - Генштаб

Андрій Ганчук
15 червня 2023, 15:37 оновлено 15 червня, 15:43
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Окупанти країни-агресорки Росії вирішили зосередити свої зусилля на обороні захоплених позицій в районі Вугледара Донеччини, розповів Олексій Громов.
Громов, ВСУ
ЗСУ продовжують звільняти території України - Громов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Запорізька ТРО

Сили оборони України за тиждень свого наступу звільнили у Запорізькій та Донецькій областях 7 населених пунктів. Також бійці просунулися у Пологах і Великій Новосілці. Окупанти Росії вже зміцнюють захоплені позиції у Вугледарі з метою відбиття атак ЗСУ. Про це заявив представник Генштабу, бригадний генерал Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони він розповів про те, що за тиждень українські війська на запорізькому напрямку просунулися вглиб позицій окупантів РФ до 3 кілометрів в районі Малої Токмачки Пологівського району і до 7 км на південь від великої Новоселівки.

"Сили оборони в Запорізькому напрямку продовжують очищення українських міст і селищ від загарбників. За останній тиждень наші війська просунулися в глибину противника до 3 км в районі населеного пункту Мала Токмачка і до 7 км в районі населеного пункту південніше Великої Новосілки", - зазначив Громов.

Також він додав, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів на Донеччині та в Запоріжжі.

"Повернуто під контроль понад 100 кв. км української території", - підкреслив Олексій Громов.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський днями сказав, що Україна веде наступальні та оборонні операції на фронті.

Глава держави не уточнив напрямки атак. За його словами, якщо Путін заговорив про контрнаступ армії України, на Москву незабаром чекає поразка.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців дотримуватися інформаційної тиші в питаннях дій ЗСУ на фронті.

За її словами, Міноборони публікує інформацію про звільнення населених пунктів тільки після того, як війська звільнили територію і зачистили її від окупантів.

Журналісти Sky News опублікували статтю, в якій сказано, що армія України в червні просунулася на 7 кілометрів углиб позицій окупантів РФ. На Заході очікують, що ЗСУ будуть просуватися і далі, проте через серйозні укріплення загарбників операція може затягнутися.

Дивіться відео, в якому Селезньов розповів про роботу ЗСУ з прориву першої лінії оборони окупантів РФ:

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