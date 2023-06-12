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Підрив ГЕС: Запорізька АЕС переводить останній енергоблок у режим "холодного зупину"

Юлія Куришко
12 червня 2023, 08:38 оновлено 12 червня, 08:52
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У Каховській ГЕС зазначили, що це найбезпечніший стан для атомного реактора.
Підрив ГЕС: Запорізька АЕС переводить останній енергоблок у режим 'холодного зупину'
Енергоблок Запорізької АЕС у режим "холодного зупину" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Після підриву Каховської ГЕС є ризики для ядерної та радіаційної безпеки, що може призвести до катастрофи. Саме тому останній енергоблок Запорізької атомної електростанції Енергоатому вирішили перевести в режим "холодного зупину".

Це єдиний найбезпечніший стан для атомного реактора. Адже там перерахували ризики для ЗАЕС в умовах окупації російськими загарбниками та після руйнування Каховської ГЕС, повідомили у Telegram Каховській ГЕС.

У Каховській гідроелектростанції пояснили, що таке рішення ухвалили вимушено, враховуючи різні фактори:

  • спрацювання Каховського водосховища за кілька діб після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами, яке прорахували експерти;
  • продовження періодичних обстрілів росіянами промислового майданчика ЗАЕС та прилеглих територій. Внаслідок цього пошкоджуються повітряні лінії, що з'єднують станцію з енергосистемою України;
  • з 17 травня 2023 року припинення передачі даних автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС. Тобто раннього оповіщення немає;
  • деградація системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та поза його межами. Це відбувається в умовах тимчасової окупації Росією станції та частини Запорізької та Херсонської областей.

"У разі невиконання розпорядження ра**истськими "контролерами" ЗАЕС їхні дії розглядатимуться, як навмисне та цілеспрямоване порушення правил ядерної та радіаційної безпеки ядерної установки ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про приїзд гендиректора МАГАТЕ на ЗАЕС після підриву ГЕС:

Варто наголосити, що ситуація зі спустошенням цього водосховища була передбачена проєктом ЗАЕС з самого початку, тому є розроблений план. Та Петро Котін пояснив, що основна загроза в тому, що російські окупанти продовжують перебувати на майданчику та "можуть зробити будь-які злочинні дії, щоб ситуацію значно погіршити".

У Каховській гідроелектростанції пояснили, що станом на 11 червня рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

Більше важливих новин:

війна в Україні Энергоатом Запорізька АЕС Підрив Каховської ГЕС
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