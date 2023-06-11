Вдарили по "артерії": у Запорізькій області підірвали залізничний міст

У Запорізькій області українські партизани підірвали залізничний міст в окупованій Якимівці. Через цей міст росіяни доставляли на фронт техніку і боєприпаси. Про це заявив полковник ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). Відео вже розлетілося в Мережі.
Цей міст був логістичною "артерією" окупантів.
"У населеному пункті Якимівка той Запорізької області силами партизан м. Мелітополь було здійснено підрив залізничного мосту - логістичної артерії, через яку здійснювалося постачання О І ВТ противника з АР Крим на той Запорізької області", - написав Штефан.
Штефан подякував "мужнім землякам" за допомогу у визволенні українських земель.
У Мережі з'явилося відео, на якому видно момент підриву моста.
Дивіться відео з вибухом в Якимівці:
Вибухи на окупованих територіях
Вранці 20 травня в захопленому РФ Маріуполі Донецької області прогриміли потужні вибухи. Російські пропагандисти повідомили, нібито місто було атаковане "далекобійними ракетами". Крім цього, повідомлялося про вибухи, що прогриміли в окупованому РФ Токмаку Запорізької області.
Повідомлялося, що українські військові у ніч на четвер, 8 червня, потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Під час "прильотів" російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.
8 червня прогриміли потужні вибухи в окупованому Луганську. Після цього над містом піднявся чорний дим. Удар було завдано по базі окупантів та російській військовій техніці. Удари були нанесені по 3 заводам, де облаштувалися окупанти.
Дивіться відео про вибух у Луганській області:
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