Офіційно: ЗСУ звільнили П'ятихатки на Запоріжжі

Підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа становить 113 кв. км.

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Ганна Маляр підтвердила звільнення П'ятихаток / Колаж: Главред, фото: УНІАН, deepstate

Заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Силами оборони України населеного пункту П'ятихатки в Запорізькій області. У неділю, 18 червня, російські окупанти скаржилися, що ЗСУ взяли П'ятихатки під оперативний контроль.

Як повідомила Маляр у Telegram вранці 19 червня, в ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках були звільнені 8 населених пунктів: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

"В цілому, підрозділи на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа становить 113 кв. км. Активна робота сил оборони Таврійського напрямку триває", - написала заступник міністра оборони.

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Маляр додала, що минулого тижня наші сили оборони України проводили не тільки наступальні, а й оборонні операції.

За словами Маляр, на сході ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування українських військ на Бахмутському напрямку та перекинув туди додаткові підрозділи, збільшив кількість обстрілів.

"Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилася, разом з тим тривали бої – відбулося 41 бойове зіткнення і наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках", - розповіла заступник міністра оборони.

Російські окупанти продовжували минулого тижня наступати на Лимансько-Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Жодного метра землі в цих напрямках ЗСУ не втратили завдяки професіоналізму та мужності наших бійців.

За минулий тиждень на сході противник здійснив понад 5800 обстрілів і використав 277 022 боєприпаси.

На півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на кількох напрямках. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом тижня виконали 10 125 вогневих завдань.

За минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника в усіх напрямках склали понад 4600 убитих і поранених, крім того нашими захисниками було взято в полон понад 80 російських загарбників.

Також Силами оборони України було знищено понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України 18 червня продовжували контрнаступальні дії щонаменше на чотирьох ділянках фронту і домоглися обмежених територіальних успіхів. Однак контрнаступ ЗСУ може бути тимчасово призупинено, щоб була можливість переглянути тактику для майбутніх операцій. Про це йдеться у свіжому звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що оперативні паузи є звичайним явищем великих наступальних операцій та не говорять про завершення великого контрнаступу України, яке ще навіть не почалося.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

18 червня начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що ЗСУ продовжують першу фазу своєї наступальної операції, а саме - проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в обороні РФ.

"Очевидно, що ініціатива зараз в руках Збройних сил України, а це означає, що вони вибирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника", – підкреслив естонський воєначальник.

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