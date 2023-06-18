Окупанти заявили, що ЗСУ взяли під оперативний контроль П'ятихатки на Запоріжжі

Окупанти скаржаться, що якщо Україна закріпиться в П'ятихатках, вона спробує завдати удару в напрямку Жеребянки, а це призведе до наступу на Василівку.

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ЗСУ нібито звільнили від окупантів П'ятихатки на Запоріжжі / Колаж : Главред, фото: 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу, deepstate

Російські окупаційні "влади" скаржаться, що Збройні Сили України взяли під оперативний контроль П'ятихатки в Запорізькій області. Про це повідомив колаборант і так званий "губернатор" окупованих частин Запоріжжя Володимир Рогов.

"ЗСУ вдалося взяти його (П'ятихатки — ред.) під оперативний контроль. "Хвильові" наступу противника, попри колосальні втрати, дали свій результат", - написав Рогов у Telegram.

За його словами, нібито в П'ятихатки висунулися резерви ЗСУ – велика кількість піхоти і кілька одиниць бронетехніки.

Колаборант також скаржиться, що якщо Україна закріпиться в П'ятихатках, вона спробує завдати удару в напрямку Жеребянки, а це призведе до наступу Сил оборони України на Василівку.

Зазначимо, Збройні Сили поки що не повідомляли про успіхи в П'ятихатках.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Тим часом сили оборони звільнили низку населених пунктів. 12 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому й Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

Дивіться відео про звільнення Сторожового:

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