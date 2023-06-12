ЗСУ звільнили від російських окупантів Новодарівку на Запоріжжі

Село в Запорізькій області було звільнено від російських окупантів 4 червня 2023 року.

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ЗСУ звільнили Новодарівку / Фото : facebook.com

Контрнаступ Збройних сил успішно триває - захисники України звільнили від російських окупантів село Наводарівку в Запорізькій області. Про це повідомили на Facebook-сторінці Запорізької окремої бригади тероборони.

Село було звільнене від російських окупантів 4 червня 2023 року спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

"Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали кілька діб, не мали успіхів", - зазначили захисники.

ЗСУ 11-12 червня звільнили низку населених пунктів

Українські військові звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор.

Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Командир 7-го окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець" розповів, що штурм населеного пункту Нескучне в Донецькій області не був легким. Адже кількість окупантів була більшою, до того ж ворог мав тактичну перевагу, бо перебував в обороні.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Село Благодатне розміщене на кордоні Донецької та Запорізької областей, нижче смт Велика Новосілка. Звільнити Благодатне вдалося військовим з 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша. У першій штурмовій групі, що просувалася в бік сільського клубу, був перший заступник командира бригади.

Також у Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. Про це 11 червня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

12 червня стало відомо, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Сторожове у Великоновосілківському районі Донецької області.

У звільненні сторожового на Донеччині брали участь бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Дивіться відео про звільнення Сторожового:

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