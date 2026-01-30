У Держдумі РФ вимагають завдати ударів по Україні 'потужною зброєю відплати'

Російські депутати вимагають задіяти "більш потужну зброю" по Україні.

У Держдумі РФ погрожують застосуванням "зброї відплати"/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, ua.depositphotos.com

Депутати Держдуми наполягають на застосуванні ядерної зброї

Голова Держдуми назвав це більш потужним озброєнням для досягнення цілей СВО

У країні-агресорі Росії повернулися до риторики ядерного шантажу. Російські депутати наполягають на застосуванні так званої "зброї відплати". Про це заявив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, пишуть росЗМІ.

За словами Володина, російські парламентарі вимагають використання "більш потужного озброєння", яку він назвав "зброєю відплати". Такий крок нібито необхідний для "досягнення цілей СВО", які Росія не може реалізувати вже четвертий рік поспіль.

Російський політик традиційно звинуватив українську владу в небажанні йти на поступки. Зокрема, Володін апелював до домовленостей, досягнутих на саміті Росії з США в Анкориджі. На думку представника Кремля, президент України Володимир Зеленський своїми заявами "створює нові проблеми" для країни.

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Чи є загроза ядерного удару по Україні - думка експерта

Політичний експерт Максим Разумний заявив, що дзеркальна риторика США на ядерні погрози Росії допомагає стабілізувати ситуацію та знижує рівень ризику для світу.

Водночас він зазначив, що ймовірність тактичного ядерного удару по Україні все ще існує. Однак вона залежить не стільки від заяв Москви чи Вашингтона, скільки від конкретних політичних та тактичних обставин.

"Путін може відреагувати на певну ситуацію, яка здається йому загрозливою для його режиму і його реноме в цій війні, як загнана щур. Він може завдати тактичного ядерного удару по Україні, але якщо буде впевнений, що не буде жорсткої реакції Заходу і Китаю. Тобто коли він відчуватиме безкарність, він може піти на такий крок, якщо це вирішить якусь його проблему", - припустив Розумний.

Ядерні погрози РФ - новини за темою

Нагадаємо, у листопаді 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають найбільший у світі ядерний арсенал і не хочуть залишатися єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань. Він виступив за поступову денуклеаризацію та наголосив, що обговорював це питання з лідерами Росії та Китаю.

Через кілька днів Путін доручив розпочати підготовку до можливих ядерних випробувань. За даними російських ЗМІ, відповідні завдання отримали МЗС, Міноборони та спецслужби. У Кремлі заявляють, що це може стати "відповіддю" на дії США та нарощування їхніх стратегічних озброєнь.

Як повідомляв Главред, російський політолог Сергій Караганов заявив, що у разі наближення поразки РФ у війні проти України Кремль може вдатися до ядерних ударів по союзниках України в Європі. За його словами, Росія воює не з Україною, а з Європою, і прагне її повної поразки, сподіваючись обмежитися лише погрозами застосування ядерної зброї.

Про персону: В'ячеслав Володін В’ячеслав Володін - російський політик, голова Державної Думи РФ з 2016 року. Член партії "Єдина Росія" та один із найближчих союзників Володимира Путіна. Раніше обіймав посади заступника керівника адміністрації президента РФ та голови апарату уряду.

