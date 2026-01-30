"Окупанти влаштували сафарі на людей": Зеленський назвав найбільш вразливі області

Володимир Зеленський розповів, що компонент "малої ППО" повинен бути значно посилений у Повітряних силах.

https://glavred.net/war/okkupanty-ustroili-safari-na-lyudey-zelenskiy-nazval-samye-uyazvimye-oblasti-10736750.html Посилання скопійоване

Де найближчим часом посилять ППО/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Де посилять захист неба

Як будемо протистояти дронам

Президент України Володимир Зеленський анонсував посилення захисту від дронів у прифронтових регіонах, де окупанти "влаштували сафарі на людей"

Президент України провів нараду щодо розвитку "малої протидронової ППО". На ній були присутні керівник Офісу президента, міністр оборони, командування Повітряних сил ЗСУ.

відео дня

Володимир Зеленський розповів, що компонент "малої ППО" повинен бути значно посилений у Повітряних силах.

"Перше — має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумської області, де росіяни влаштували фактично постійне сафарі проти людей. Потрібно більше захисту і відповідних дій", — написав Зеленський.

Серед інших завдань, які обговорювали, — масштабування протидії російським дронам ("буде більше рубежів, більше ліній захисту"), а також поширення досвіду успішних підрозділів у силах оборони.

Шахед інфографіка / Інфографіка: Главред

ППО України під тиском: можливий дефіцит ракет

Україна може зіткнутися з дефіцитом засобів протиповітряної оборони, повідомляє Financial Times. Загроза посилиться, якщо Росія продовжить або наростить ракетні та дронові атаки — в такому випадку запаси ППО будуть витрачатися значно швидше. Додатковим фактором ризику стало уповільнення поставок із США: ракети, що закуповуються безпосередньо у виробників, надходять з перебоями і не в повному обсязі.

Раніше повідомлялося про те, що Держдеп США схвалив продаж Patriot для України. Держдеп повідомляє, що угода з Україною поліпшить здатність протистояти сучасним і майбутнім загрозам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що для посилення протиповітряної оборони Президент України Володимир Зеленський планує замовити у США додаткові 25 систем протиповітряної Patriot.

Як повідомляв Главред, Німеччина і НАТО готують план підтримки України на зиму. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників рішуче підтримати Україну перед холодами.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Володимир Зеленський Володимир Зеленський — український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав у 2019 році і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред