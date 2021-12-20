У Донецькій області чоловік скористався відсутністю дружини і жорстоко зґвалтував падчерку

У Донецькій області в Дружківці 34-річний чоловік зґвалтував свою 15-річну падчерку.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

"34-річному жителю Дружківки повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи (ч.3 ст. 152 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що в ніч на 19 грудня 2021 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, скористався тим, що дружина затримується в гостях у своєї подруги, прийшов в кімнату, де спала його 15-річна падчерка, і згвалтував її.

Дівчина розповіла про насильство матері, а та тут же подзвонила в поліцію.

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"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, призначено низку судових експертиз та вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомляють у прокуратурі.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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