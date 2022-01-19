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В Одесі автобус із пасажирами влетів у чотири авто і магазин: водій загинув

19 січня 2022, 12:08

Водій автобуса не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Потім виїхав на тротуар і влетів спершу в дерево, а потім - у магазин.

ДТП в Одесі
ДТП в Одесі сталася на вулиці Розумовській / Фото od.vgorode.ua

У середу, 19 січня, в Одесі сталася смертельна ДТП. Рейсовий автобус марки MAN врізався в будівлю салону Harley-Davidson Odessa, зачепивши чотири автомобілі та дерево. У салоні автобуса було багато пасажирів. Інформація про постраждалих уточнюється. Водія госпіталізували, незабаром стало відомо, що він загинув.

Смертельна ДТП сталася на вулиці Розумовській, 19, повідомляє місцеве видання Vgorode.

За попередніми даними, водій автобуса, що належить перевізнику Gunsel, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. При цьому він зачепив чотири автомобілі - Hyundai Tucson і SantaFe, Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo.

Після зіткнення з легковиками автобус за інерцією продовжив рух, виїхав на тротуар і влетів спершу в дерево, а потім - у скляні двері будівлі магазину.

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Фото od.vgorode.ua
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Фото od.vgorode.ua

За словами очевидців ДТП, водій MAN втратив свідомість. Медики швидкої допомоги відвезли його лікарню. Пізніше Telegram-канал курс Одеса повідомив, що водій пасажирського автобуса помер.

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Також внаслідок аварії госпіталізували чоловіка, який був за кермом Chevrolet.

Як повідомляв Главред, в місті Кременчук Полтавської області внаслідлок ДТП мікроавтобус скоїв зіткнення з газовою ємністю на території АЗС з подальшим горінням ємності та мікроавтобуса Gorenje.

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