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Обоє рухалися на зелений: водій збив на смерть жінку на переході через несправний світлофор

18 січня 2022, 12:57

Як виявилося, і водій позашляховика, і пішохід рухалися на дозволений для себе сигнал світлофора.

У Рівному водій збив на смерть жінку на переході через недосконалий світлофор / Поліція Рівненщини, УНІАН

У Рівному водій позашляховика збив 47-річну жінку, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.

Момент аварії зафіксували із зустрічної машини, повідомляє ТСН. Жінка від отриманих травм померла на місці.

Очевидці розповідають, що загибла рухалася на дозволений сигнал світлофора, та при цьому і водій рушив з місця, коли йому загорівся зелений. Як видно на відео, на яке потрапив момент ДТП, коли на світлофорі для водіїв загорілося зелене світло, пішоходи ще переходили дорогу. Коли люди були майже посередині дороги, автомобіль збив одну із жінок.

Справа у тому, що зазвичай під час перемикання на червоне світлофор попереджає про це миготінням або таймером. Проте на цьому світлофорі такого механізму немає. Тому стаються ситуації, коли пішоходи виходять на дорогу на зелене світло, не встигають перейти на іншу сторону – а світлофор раптово перемикається на червоне.

Керівниця світлофорної служби КП "Міськсвітло" Оксана Пижик визнала, що у цьому світлофорі відсутнє зелене світло, яке мерехтить, і що він не відповідає нормам. При цьому вона запевняє, що всі інші "світлофорні об'єкти, які розташовані у місті Рівне, відповідають нормам ДСТУ".

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Трагедія сталася ввечері у неділю, 16 січня / Поліція Рівненщини

Зазначений світлофор був встановлений у 1984 році, і тоді він відповідав потрібним нормам. Зараз у Рівному світлофорів, вік яких нараховує декілька десятків років, понад пів сотні. Місцева влада зазначає, що буде дуже складно замінити їх усі одразу, адже вартість одного становить близько 2 мільйонів гривень. Тобто одразу доведеться витратити близько 60 мільйонів гривень.

"Це майже третина бюджету розвитку. Зрозуміло, що одномоментно всі світлофори замінені не будуть, але без сумніву – це є пріоритетом", – каже очільник Рівненського управління транспорту і зв'язку Іван Фурлет.

  • У Рівному водій збив на смерть жінку на переході
    У Рівному водій збив на смерть жінку на переході Поліція Рівненщини
  • У Рівному водій збив на смерть жінку на переході
    У Рівному водій збив на смерть жінку на переході Поліція Рівненщини
  • У Рівному водій збив на смерть жінку на переході
    У Рівному водій збив на смерть жінку на переході Поліція Рівненщини
  • У Рівному водій збив на смерть жінку на переході
    У Рівному водій збив на смерть жінку на переході Поліція Рівненщини
  • У Рівному водій збив на смерть жінку на переході
    У Рівному водій збив на смерть жінку на переході Поліція Рівненщини
  • У Рівному водій збив на смерть жінку на переході
    У Рівному водій збив на смерть жінку на переході Поліція Рівненщини
  • У Рівному водій збив на смерть жінку на переході
    У Рівному водій збив на смерть жінку на переході Поліція Рівненщини
У світлофорній службі пообіцяли закупити обладнання, щоб згаданий світлофор замиготів зеленим і більше не створював аварійних ситуацій. Поки що пішоходам і водіям порадили бути обачними й орієнтуватися на транспортні світлофори.

Коли сталася смертельна аварія

Як повідомляє поліція Рівненщини, ДТП сталося близько 17:20 у неділю, 16 січня, на вулиці Київській поблизу автовокзалу у місті Рівне. Загибла 47-річна жінка була жителькою Дніпропетровської області.

Що загрожує водію позашляховика

34-річний житель Рівного, який був за кермом позашляховика, зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

У поліції зазначають, що перевірка водія на "Драгері" показала, що він був тверезим. Проте правоохоронці також відібрали у нього біологічні зразки для визначення стану сп'яніння.

Якщо вину водія доведуть, йому загрожує ув’язнення терміном від 3 до 8 років.

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