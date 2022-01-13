Двоє дітей залишилися сиротами: водій, якого тричі ловили п'яним за кермом, влаштував смертельну ДТП

Смертельна ДТП сталася вранці 12 січня на кільцевій дорозі Харкова / Фото Нацполіції

Вранці 12 січня на кільцевій дорозі Харкова сталася смертельна ДТП - загинули троє дорослих, а дві маленькі дитини отримали важкі травми. Рятувальникам довелося вирізати тіла трьох загиблих з понівечених автомобілів.

Зіткнулися два автомобілі Kia Optima і Toyota Camry. Автомобіль таксі був зі служби таксі 30-40. Toyota рухалася по своїй смузі руху. За кермом авто перебував 31-річний чоловік, який віз жінку з двома дітьми. Після зіткнення авто влетіло у відбійник і повисло.

За попередніми даними, 34-річний водій KIA, що рухався у напрямку Бєлгородського шосе, допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де і протаранив таксі.

Внаслідок аварії загинули три людини: обидва водії та жінка, яка знаходилася на пасажирському сидінні таксі.

Винуватець ДТП тричі попадався за кермом у стані сп'яніння. Як повідомив у Facebook народний депутат Олександр Бакумов, три адмінпротоколи було складено за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів).

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Однак по жодному з них водій не поніс покарання, оскільки вони навіть не були розглянуті в суді.

Піклування над двома трирічними дітьми, батьки яких загинули в ДТП, оформлять на себе їхні родичі. Зараз хлопчик і дівчинка знаходяться в лікарні в стабільно важкому стані.

Як повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, неповнолітні проживали з батьками в Харкові по вул. Н.Ужвій. У них є дві бабусі, дідусь й тітка.

У лікарні у дітей по черзі чергують бабусі, одна з них, найімовірніше, і оформить опікунство.

Стан малюків досі стабільно важкий: хлопчика двічі прооперували, у нього діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом стегна, видалили селезінку; у дівчинки – переломи обох стегон.

За словами заступника мера, всі лікувальні установи готові надати цим дітям всю необхідну медичну допомогу і взяти на себе витрати.

Як повідомляв Главред, у Чернівецькій області оголосили про підозру і відправили до СІЗО співробітника Державної митної служби Вадима Недугу - фігуранта п'яного ДТП, яке забрало життя 21-річної Діани Чинчик. Аварія сталася ще в серпні 2021 року, але правоохоронці "помітили" Недугу, який переховувався від відповідальності, лише через чотири місяці.

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