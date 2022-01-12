Смертельна ДТП під Харковом: загинули три людини, двох дітей госпіталізували

Внаслідок зіткнення двох автомобілів на кільцевій дорозі поблизу села Черкаська Лозова загинули три людини. Тіла загиблих з авто вирізали рятувальники.
У Харкові сталася смертельна ДТП - рятувальникам довелося вирізати тіла трьох загиблих в аварії на Кільцевій дорозі поблизу села Черкаська Лозова Малоданилівської громади.
ДТП сталася близько 8:30 ранку 12 січня, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.
Зіткнулися два автомобілі Kia Optima й Toyota Camry. Внаслідок зіткнення загинули три людини: водій та пасажирка Toyota і водій Kia.
Крім того, постраждали двоє дітей, у віці приблизно двох-трьох років. Вони з різними травмами госпіталізовані до Харкова.
На виклик прибули рятувальники. Вони за допомогою спецзасобів деблокували тіла загиблих для проведення подальших слідчих дій.
Як повідомляв Главред, у Чернівецькій області оголосили про підозру і відправили до СІЗО співробітника Державної митної служби Вадима Недугу - фігуранта п'яного ДТП, що забрало життя 21-річної Діани Чинчик. Аварія сталася ще в серпні 2021 року, але правоохоронці "помітили" Недугу, який переховувався від відповідальності, лише через чотири місяці.
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