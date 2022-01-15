27-річна дружина українського футболіста на смерть розбилася в ДТП в день його переходу в новий клуб

Дружина українського футболіста на смерть розбилася в ДТП / колаж ДСНС, Instagram Вікторії Данченко

27-річна дружина відомого українського футболіста Олега Данченка Вікторія трагічно загинула в жахливій ДТП у п'ятницю, 14 січня. В цей же день луганська "Зоря" повідомила про підписання контракту з 27-річним захисником, відомим за виступами за "Чорноморець" і низку російських клубів.

За даними Telegram-каналу "Одеса INFO", Вікторія Данченко за кермом Mercedes сильно поспішала і йшла на обгін інших автомобілів. У Малиновському районі Одеси жінка не впоралася з керуванням і врізалася в KIA, після чого влетіла в евакуатор, а потім і у відбійник траси.

Унаслідок ДТП дружина футболіста отримала травми, несумісні з життям.

Як розповіли в ГУ ДСНС в Одеській області, її тіло затиснуло в салоні власного авто, його витягували за допомогою спецтехніки.

Відзначимо, що уродженець Запоріжжя Данченко в останній рік виступав за грецький АЕК, звідки й перебрався в "Зорю".

Реклама

Що відомо про Вікторію Данченко

Вікторія уклала шлюб з Олегом Данченко у липні 2020 року. Дітей у подружжя не було. Зі своїм майбутнім чоловіком Данченко познайомилася в Instagram, а зустрічатися пара почала у 2017 році.

До цього вона зустрічалася з іншим українським футболістом Владленом Юрченком, який у грудні 2021 року покинув чернігівську Десну.

У соціальній мережі Instagram жінка активно публікувала фото і відео з поїздок вулицями міста.

Вікторія Данченко / Instagram Вікторії Данченко

Вікторія також публікувала знімки з подорожей і зізнавалася в любові до чоловіка. У річницю весілля вона написала:

"Сьогодні рівно рік, коли ми стали чоловіком і дружиною. І я без роздумів вийшла б за тебе ще мільйон разів! Я дуже люблю тебе, мій найрідніший", - розповідала вона в соцмережах.

Вікторія з чоловіком / Instagram Вікторії Данченко

До заміжжя у Вікторії було прізвище Фролова. Вона навчалася в КНЕТУ, отримала диплом психолога. Одеситці було всього 27 років, у свій останній день народження вона написала в соцмережі, що "з кожним роком стає все молодшою і гарнішою. Далі - більше".

Вікторія Данченко з чоловіком / Instagram Вікторії Данченко

Останнє фото Вікторія розмістила в день загибелі:

Останнє фото в соцмережі / скріншот Instagram Вікторії Данченко

Що відомо про Олега Данченка

Олег Данченко виступає на позиції захисника. У день смерті своєї дружини Вікторії він на правах оренди перейшов з грецького АЕКа в луганську Зорю. Договір розрахований на 1,5 року і передбачає опцію викупу контракту.

У поточному сезоні 27-річний футболіст жодного разу не зіграв за АЕК.

Вікторія Данченко / Instagram Вікторії Данченко

Нагадаємо, раніше моторошна смертельна ДТП сталася ввечері на Різдво, 7 січня, в Івано-Франківській області. Унаслідок автомобільної аварії загинув 5-місячний малюк. ДТП сталася в районі повороту на село П'ядики в Коломийському районі. 30-річний водій Toyota Rav 4 під час повороту зіткнувся з автомобілем Peugeot Expert.

Читайте також: