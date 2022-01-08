Масштабна ДТП в Єгипті: в Шарм-Ель-Шейху загинули 16 людей

На місце трагедії прибуло 13 машин "швидкої".
Трагедія в курортному Шарм-ель-Шейху в Єгипті. В результаті масової ДТП загинули як мінімум 16 осіб.
Як пише Reuters, аварія трапилася у південному регіоні Синайського півострова в результаті зіткнення автобуса і мікроавтобуса.
18 отримали травми різного ступеня тяжкості. Надавати допомогу потерпілим прибули 13 машин "швидкої" допомоги. Людей госпіталізували в лікарні Тор-Синай і Шарм-ель-Шейха.
"Травми були різного типу: переломи, садна, різані рани і підозра на струс мозку, відзначаючи, що всім пораненим надано лікування і необхідна медична допомога", - сказано в повідомленні.
Деякі ЗМІ пишуть, що туристи в аварії не постраждали. У транспортних засобах нібито перебували тільки місцеві громадяни.
Нагадаємо, на Харківщині легковик виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП загинуло 6-місячне немовля.
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