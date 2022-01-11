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Чоловік був живцем похований під тоннами гною: під Кам'янцем-Подільським сталася смертельна ДТП

11 січня 2022, 07:24

На цій звивистій дорозі вже не вперше трапляються аварії. Але люди досі не гинули. Вранці в день смертельної ДТП вирувала негода.

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У ДТП загинув пішохід із собакою / скріншот

Неподалік Кам'янця-Подільського у Хмельницькій області сталася смертельна ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням і вилетів у кювет. В цей момент узбіччям із собакою прогулювався 50-річний чоловік.

Він встиг відскочити і не потрапити під колеса некерованої фури. Але з причепа прямо на нього висипалися тонни гною, поховавши живцем, передає ТСН.

Відкопувати чоловіка довелося рятувальникам. Медики констатували смерть.

"У нього було синє обличчя, руки сині. Медики констатували, що людина загинула", - розповіли рятувальники.

За словами жінки, поряд з додом якої сталася аварія, вранці в день ДТП вирувала негода. Вона розповіла, що на місці аварії побачила перекинуту машину, а поруч метушився водій. Він говорив, що їхав обережно.

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50-річного загиблого вже поховали. Чоловік жив один, раніше воював на Сході.

Правоохоронці з'ясовують, чи був водій тверезий і чому не впорався з керуванням — через негоду, неуважність або поломку. 69-річному чоловікові готуються оголосити підозру. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

До слова, за словами місцевих жителів, на цій звивистій дорозі вже не впереше трапляються аварії. Але люди досі не гинули.

Як повідомляв Главред, у Польщі в автомобільній катастрофі на смерть розбився 29-річний українець. Аварія сталася на дорозі в Страмніце на північному заході країни. За попередньою інформацією, чоловік раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль.

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