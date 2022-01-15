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У ДТП під Києвом загинула 11-річна дівчинка: батько не пропустив фуру

15 січня 2022, 23:14

В аварії винен легковик. Вона не пропустила МАЗ.

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У смертельній аварії винен батько загиблої дівчинки / НПУ

У Київській області увечері 15 січня сталася смертельна ДТП. Загинула 11-річна дитина.

Як повідомляє поліція у Київській області, вантажівка і легковик зіткнулися у Вишгородській територіальній громаді.

За попередніми даними, 66-річний водій Honda виїжджав на головну дорогу з котеджного містечка "Межиріччя". В цей час фура "МАЗ" рухалася з боку Вишгорода в напрямку села Хотянівка. Легковик не пропустив вантажівку і врізався в нього. Водій легковика та його 11-річна донька отримали серйозні травми та потрапили до лікарні.

Однак медики не змогли врятувати життя дівчинки.

Мати дитини та 28-річний водій вантажівки не постраждали.

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Нагадаємо, водія позашляховика, який напередодні напав і побив перехожого в Києві, відправили в СІЗО. За ґратами до з'ясування всіх обставин він просидить два місяці.

Він визнав свою провину. Вийти з СІЗО зможе тільки під заставу в суму близько мільйона гривень.

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