"Раптово виїхав на зустрічну смугу": у Польщі 29-річний українець на смерть розбився в страшній ДТП

У Польщі 29-річний українець на смерть розбився у страшній ДТП / колаж tvn24.pl

У Польщі в автомобільній катастрофі на смерть розбився 29-річний українець. Аварія сталася на дорозі в Страмніце на північному заході країни. За попередньою інформацією, чоловік раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль.

Як пише портал tvn24, у місцевій поліції повідомляють, що українець рухався на автомобілі Daewoo Matiz орієнтовно о 08:30 за місцевим часом дорогою №163. Раптом він повернув на зустрічну смугу, де врізався в Ford, який їхав йому на зустріч.

Від удару 29-річний водій Daewoo Matiz сильно травмувався. За словами медпрацівниці Західнопоморської служби швидкої допомоги, лікарі намагалися врятувати чоловіка. Після численних дій "швидкої", життєві функції потерпілого відновилися, і його госпіталізували. Однак незабаром після цього чоловік помер.

Відзначається, що 60-літній водій Ford госпіталізований з болем у грудях – за словами медиків, його життю нічого не загрожує. У поліції кажуть, що на момент аварії він був тверезий.

Поліція під наглядом прокуратури з'ясовує точні причини смертельної ДТП.

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Нагадаємо, раніше в Польщі українець за кермом вантажівки Volkswagen врізався у трамвай, після чого його авто протаранило стовп. 41-річний заробітчанин загинув. Унаслідок ДТП також є постраждалі.

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