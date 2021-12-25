У МОЗ пояснили, хто з українців напевно отримає бустерну дозу вакцини / УНІАН

Керівник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив різницю між бустерною та додатковою дозами вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це в інтерв'ю порталу РБК-Україна.

За словами чиновника, якщо перше щеплення застосовують для посилення ефекту препарату, то друге — вже для підтримки належного захисту здоров'я людей, у яких діагностовано важкі хвороби.

"Бустерна доза-це доза, яку вводять, щоб підвищити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза - це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - сказав Ляшко.

Додаткову дозу вводять через 28 днів після завершення основного курсу вакцинації.

Отримати додаткову дозу вакцини можуть такі українці:

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онкохворі люди;

ВІЛ-інфіковані люди;

люди, які перенесли трансплантацію органів або ж стовбурових клітин;

люди, які страждають аутоімунними захворюваннями і отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

люди після хіміетерапії та променевої терапії;

люди, які отримували високі дози стероїдів за місяць до вакцинації.

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Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у людей, які отримають бустерну дозу вакцини від коронавірусу, повинен тривати термін дії covid-сертифіката. Він зазначив, що сьогодні обговорюється питання, на скільки буде продовжуватися термін дії сертифіката про вакцинацію.

Головний санлікар підкреслив, що йдеться саме про бустерну дозу. У тому випадку, коли людині вколять додаткову третю дозу, тому що він входить в категорію людей, яким це рекомендується за медичними показниками – то термін чинного сертифіката продовжуватися не буде.

В Україні вже почали міркувати про скороченні терміну дії covid-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року, заявила заступник міністра охорони здоров'я Марію Карчевич. Термін дії сертифіката може бути скорочений c 365 днів до 270.

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