У МОЗ пояснили, хто з українців напевно отримає бустерну дозу вакцини

За словами міністра Ляшка, якщо перше щеплення застосовують для посилення ефекту препарату, то друге — вже для підтримки належного захисту здоров'я.
Керівник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив різницю між бустерною та додатковою дозами вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це в інтерв'ю порталу РБК-Україна.
За словами чиновника, якщо перше щеплення застосовують для посилення ефекту препарату, то друге — вже для підтримки належного захисту здоров'я людей, у яких діагностовано важкі хвороби.
"Бустерна доза-це доза, яку вводять, щоб підвищити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза - це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - сказав Ляшко.
Додаткову дозу вводять через 28 днів після завершення основного курсу вакцинації.
Отримати додаткову дозу вакцини можуть такі українці:
- онкохворі люди;
- ВІЛ-інфіковані люди;
- люди, які перенесли трансплантацію органів або ж стовбурових клітин;
- люди, які страждають аутоімунними захворюваннями і отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
- люди після хіміетерапії та променевої терапії;
- люди, які отримували високі дози стероїдів за місяць до вакцинації.
читайте такожВ Україні вводять бустерну дозу вакцини: для кого дозволили
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у людей, які отримають бустерну дозу вакцини від коронавірусу, повинен тривати термін дії covid-сертифіката. Він зазначив, що сьогодні обговорюється питання, на скільки буде продовжуватися термін дії сертифіката про вакцинацію.
Головний санлікар підкреслив, що йдеться саме про бустерну дозу. У тому випадку, коли людині вколять додаткову третю дозу, тому що він входить в категорію людей, яким це рекомендується за медичними показниками – то термін чинного сертифіката продовжуватися не буде.
В Україні вже почали міркувати про скороченні терміну дії covid-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року, заявила заступник міністра охорони здоров'я Марію Карчевич. Термін дії сертифіката може бути скорочений c 365 днів до 270.
Інші новини:
- "Навіщо це треба?": Комаровський відверто розповів про вакцинацію дітей від COVID-19
- У МОЗ назвали дату введення бустерної вакцинації в Україні
- Українцям без "Дії" виплатять 1000 гривень за вакцинацію: в офісі президента розповіли деталі
- "Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за підступну тисячу можна буде купити ліки
- ПриватБанк почав виплачувати "тисячу Зеленського": як отримати гроші