Відмирали органи: чоловіка з рідкісним у світі ускладненням коронавірусу врятували на Львівщині

Таких випадків – одиниці у світовій медичній практиці.
На Львівщині у чоловіка з коронавірусом почалося рідкісне хірургічне ускладнення, яке, за словами медиків, зустрічається лише серед одиниць пацієнтів у світі.
Про це повідомили у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова.
68-річний Володимир зі Стрия майже вилікувався від COVID-19, проте у нього не минали гострі болі в животі. Лікарі провели перевірку і виявили, що у чоловіка поступово відмирають частинки нирок і селезінки.
У світі таке ускладнення називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій.
"COVID-19 має специфічний вплив на організм. Він руйнує ендотелій — внутрішню вистілку кровоносних судин. Так, через згущення крові утворюються тромби. Вони ж блокують кровопостачання до органів, призводячи до поступового припинення їхніх функцій", – йдеться у повідомленні.
Через вчасне виявлення ускладнення відмирання органів вдалося зупинити, при цьому лікарям вдалося обмежитися медикаментозним лікуванням.
Володимира після двох тижнів лікування уже виписали додому, проте він і надалі перебуватиме під наглядом медиків.
Нагадаємо, львівські кардіохірурги провели першу успішну операцію на серці дитини, у якої був вроджений порок. Дефект у серці хлопчика кардіохірурги усунули через розріз лише у 8 см.
Також раніше повідомлялося, що у Дніпрі провели складну операцію на сонній артерії. Складність хірургічного втручання полягала в тому, що його необхідно було провести 35-річній дівчині, яка перебувала на 25-му тижні вагітності.
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