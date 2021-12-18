Відмирали органи: чоловіка з рідкісним у світі ускладненням коронавірусу врятували на Львівщині

На Львівщині врятували чоловіка з рідкісним ускладненням COVID-19 / Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

На Львівщині у чоловіка з коронавірусом почалося рідкісне хірургічне ускладнення, яке, за словами медиків, зустрічається лише серед одиниць пацієнтів у світі.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова.

68-річний Володимир зі Стрия майже вилікувався від COVID-19, проте у нього не минали гострі болі в животі. Лікарі провели перевірку і виявили, що у чоловіка поступово відмирають частинки нирок і селезінки.

У світі таке ускладнення називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій.

"COVID-19 має специфічний вплив на організм. Він руйнує ендотелій — внутрішню вистілку кровоносних судин. Так, через згущення крові утворюються тромби. Вони ж блокують кровопостачання до органів, призводячи до поступового припинення їхніх функцій", – йдеться у повідомленні.

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Через вчасне виявлення ускладнення відмирання органів вдалося зупинити, при цьому лікарям вдалося обмежитися медикаментозним лікуванням.

Володимира після двох тижнів лікування уже виписали додому, проте він і надалі перебуватиме під наглядом медиків.

Нагадаємо, львівські кардіохірурги провели першу успішну операцію на серці дитини, у якої був вроджений порок. Дефект у серці хлопчика кардіохірурги усунули через розріз лише у 8 см.

Також раніше повідомлялося, що у Дніпрі провели складну операцію на сонній артерії. Складність хірургічного втручання полягала в тому, що його необхідно було провести 35-річній дівчині, яка перебувала на 25-му тижні вагітності.

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