Бустерна доза вакцини продовжить дію COVID-сертифіката – Кузін

Бустер продовжуватиме дію COVID-сертифіката, але поки невідомо на який термін / facebook/diia.gov.ua/

У людей, які отримають бустерну дозу вакцини від коронавірусу, повинен продовжитися термін дії COVID-сертифіката.

Проте поки що невідомо, на який саме термін продовжать термін дії документа. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Укрінформу".

"Ревакцинальна доза вакцини, за логікою ЄС, повинна продовжувати термін дії сертифіката. Це зараз предмет переговорів, як це буде відображатися в "Дії", але бустерна доза повинна продовжувати дію сертифіката", – сказав Кузін.

Він зазначив, що сьогодні обговорюється питання, на скільки продовжуватиметься термін дії сертифіката про вакцинацію.

Головний санлікар наголосив, що йдеться саме про бустерну дозу. У тому випадку, коли людині вколять додаткову третю дозу, тому що вона входить у категорію людей, яким це рекомендується за медичними показниками – то термін діє сертифікату продовжуватися не буде.

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"Третя додаткова доза вакцини проти COVID-19 вводиться для того, щоб сформувалася повноцінна імунна відповідь. Тому сертифікат не доцільно продовжувати, тому що, по суті, ми лише досягаємо того рівня імунітету, який заявлено в інструкції про використання вакцин, або під час клінічних досліджень", – зазначив Кузін.

читайте такожНемає сенсу робити бустерне щеплення, коли люди чекають на першу дозу - ВООЗФінальну позицію щодо того, як буде вводитися бустерна доза, має оголосити Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ), зазначив головний санітарний лікар.

"Формат або модель цього "бустеру" – це вже предмет більш професійної дискусії фахівців НТГЕІ, тому що є кілька різних моделей, коли бустер вводиться через 6 місяців, через 28 днів, або через три місяці. Думаю, скоро ми будемо мати фінальну позицію", – додав він.

Нагадаємо, в Україні дозволили колоти бустерну дозу медпрацівникам і співробітникам будинків інтернатного типу. Про таке рішення заявили у Міністерстві охорони здоров'я.

Мінцифри готується запустити нові сертифікати для бустерної дози

Очільник Мінцифри раніше заявив, що його відомство вже веде активну підготовку сертифікатів для бустерної дози вакцини від COVID-19.

"Мінцифри вже готується до третьої дози вакцини проти COVID-19. Як тільки почнеться масова вакцинація бустера, це відіб'ється в "Дії". Ми поки думаємо про те, як виглядатиме новий сертифікат. Я не думаю, що ми будемо плодити нові сутності, найімовірніше, просто апгрейднемо поточний сертифікат", − зазначив Федоров.

Який зараз термін дії COVID-сертифікатів

"Жовтий" сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, який українці отримують після першої дози вакцини, зараз діє всього місяць. Раніше його термін дії становив три місяці, проте з 6 грудня МОЗ своїм рішенням скоротив цей термін.

"Зелений" сертифікат доступний після проходження повного курсу вакцинації (для дводозних вакцин це отримання двох щеплень) і його термін дії становить 365 днів.

COVID-сертифікат людина може отримати не лише після вакцинації, а й, наприклад, після одужання від коронавірусу. У такому разі діятиме документ упродовж 105 днів, а за один календарний рік його можна сформувати не більше двох разів.

Документ про негативний результат ПЛР-тесту діє 72 години з моменту здачі.

В Україні хочуть скоротити термін дії COVID-сертифіката

В Україні вже почали розмірковувати про скорочення терміну дії COVID-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року, заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марію Карчевич. Термін дії сертифіката може бути скорочений 365 днів до 270.

Вона зазначила, що чиновники обговорювали це з європейськими колегами, і зараз у МОЗ очікують офіційного рішення від країн ЄС, і його впровадження в Україні.

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