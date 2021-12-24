ПриватБанк почав виплачувати "тисячу Зеленського": як отримати гроші

ПриватБанк почав виплати допомоги вакцинованим / УНІАН

Виплати допомоги клієнтам в рамках програми е-Підтримка розпочав Державний Приватбанк з п'ятниці, 24 грудня.

Кошти можуть бути зараховані на картки клієнтів, які подали заявку в Дії, повідомив прес-секретар банку Олег Серга.

Щоб отримати 1000 грн за вакцинацію, клієнтам потрібно відкрити віртуальну карту в додатку Приват 24. Цей процес займає 15 секунд, запевнив Серга.

Всього з 15 грудня понад 3 млн осіб оформили цифрові карти е-Підтримка в ПриватБанку.

"Тисяча Зеленського": що потрібно знати

Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

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На даний момент до програми підключилися:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

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"Тисяча Зеленського" за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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