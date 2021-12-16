У МОЗ назвали дату введення бустерної вакцинації в Україні

Третя доза буде дозволена тільки для певних груп людей
Міністерство охорони здоров'я України може прийняти рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від коронавірусу, заявив в ефірі Сніданку з 1+1 розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузин.
"Фінальне рішення буде прийнято приблизно в січні. Тоді буде рішення про продовження або не продовження терміну дії сертифіката (про вакцинацію – Ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського Союзу, і ВООЗ", - зазначив Кузін.
При цьому, за його словами, в Україні бустерна доза буде дозволена тільки для певних груп людей - з ВІЛ-інфекцією, онкологією або з трансплантацією органів.
"Бустерна (третя доза – Ред.) COVID-вакцини підсилює сформувався імунітет. Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто вакцинований давно - більше дев'яти-десяти місяців. У них вже є певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує як на звичайну вакцину. Імунітет посилюється", - додав санлікар.
Нагадаємо, раніше керівник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що його відомство вже веде активну підготовку сертифікатів для бустерної дози вакцини від коронавірусу COVID-19.
Також раніше медики назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібно невідкладно їхати в лікарню. В іншому випадку можна опинитися в реанімації.
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