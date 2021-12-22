"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за ковідну тисячу можна буде купити ліки

У Мінцифри пояснили, коли за ковідну тисячу можна буде купити ліки / УНІАН

Купити ліки за 1000 гривень, отримані від держави за вакцинацію від коронавірусу, люди старше 60 років зможуть з другої половини січня 2022 року.

Затримка у тому, що банкам потрібно доопрацювати цей проєкт з технічної точки зору, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу 22 грудня.

"Цей проєкт буде запускатися в другій половині січня. Ми працюємо з банками, їм потрібно зробити технічне доопрацювання, там є нюанси", – зазначив очільник Мінцифри.

Щоб пенсіонерам легше було скористатися цією послугою, банки також випускатимуть фізичні картки.

"Ліки ж можна купувати онлайн, офлайн, банки готуються випускати фізичні картки, щоб легше було людям старшого віку використовувати цю можливість. Ми зараз фіналізуємо технічну складову. Точно можна буде фізично в аптеках купити, щодо онлайн – зараз ми працюємо, як зробити так, щоб не було зловживань. Але я думаю, що будуть максимально відкриті можливості для людей старшого віку", – наголосив Федоров.

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Тисячу гривень за вакцинацію можна витратити на ліки

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що виплачену вакцинованим українцям 1000 гривень можна буде витратити на придбання лікарських засобів. Проте йдеться лише про громадян старше 60 років.

Глава держави зазначав, що пенсіонери зможуть вже з січня витратити тисячу гривень на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків, проте точних дат запуску такої можливості не називав.

Як отримати тисячу гривень у "Дії"

Спочатку у застосунку "Дія" потрібно згенерувати сертифікат про повну вакцинацію – так званий "зелений" сертифікат.

Після цього потрібно перейти у розділ "Послуги" і натиснути пункт "єПідтримка".

Із запропонованого переліку потрібно обрати той банк, через який ви хочете отримати гроші.

Далі додаток перенаправить вас в обраний банк для генерування віртуальної картки. Картку можна оформити безкоштовно, кошти надійдуть на неї у термін до десяти днів.

Як отримати тисячу гривень, якщо немає додатку "Дія"

В Офісі президента розповіли, що вакциновані від коронавірусу українці, які не мають додатку "Дія" чи банківських карток, зможуть отримати обіцяну від держави тисячу гривень трішки пізніше. Кошти їм почнуть виплачувати від другого кварталу або від другого півріччя 2022 року. До того часу у державі повинен з’явитися механізм отримання грошей без додатку "Дія".

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