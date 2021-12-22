В Україні хочуть скоротити термін дії COVID-сертифіката

У МОЗ вже порадилися з європейськими фахівцями з цього впровадження.
В Україні вже почали розмірковувати про скорочення терміну дії COVID-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року.
Як пише Укрінформ з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Марію Карчевич, з цього приводу чиновники вже спілкувалися з європейськими колегами в середу, 22 грудня. Тому на даний момент у відомстві очікується офіційне рішення від країн ЄС, і його впровадження в Україні.
"Його повинна розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі вона повинна бути схвалена на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульована постановою уряду", - сказала Карчевич.
Чиновник додала, що термін дії сертифіката може бути скорочений 365 днів до 270.
"Для людей, які поїдуть з таким сертифікатом в країни ЄС, вони будуть дійсні, але в межах терміну придатності, який буде визначений на рівні країн ЄС. Якщо у громадянина термін дії сертифіката COVID, отриманого після другої дози щеплення, складе більше 270 днів, то людина може перетнути кордони країн ЄС в межах тих обмежень, які встановлені на рівні кожної окремої країни.",- додала Карчевич.
Нагадаємо, в Дії з'явилася можливість згенерувати три нових сертифікати. Також була оприлюднена докладна інструкція.
Зазначається, що на порталі "Дія" тепер можна згенерувати сертифікати:
- про негативний ПЛР-тест;
- про одужання від коронавірусу;
- для дітей віком від 12 років.
Щоб отримати один з цих COVID-сертифікатів на порталі "Дія" потрібно:
- авторизуватися будь-яким зручним способом;
- натиснути "Послуги" - "Здоров'я" - "COVID-сертифікати";
- вибрати потрібний тип сертифіката;
- поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних.
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