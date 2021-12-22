УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні хочуть скоротити термін дії COVID-сертифіката

22 грудня 2021, 23:07

У МОЗ вже порадилися з європейськими фахівцями з цього впровадження.

Covid-сертифікати
У COVID-сертифікатів може скоротитися термін придатності / facebook / diia.gov. ua/

В Україні вже почали розмірковувати про скорочення терміну дії COVID-сертифіката. Рішення з цього приводу прийматимуть після 10 січня 2022 року.

Як пише Укрінформ з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я Марію Карчевич, з цього приводу чиновники вже спілкувалися з європейськими колегами в середу, 22 грудня. Тому на даний момент у відомстві очікується офіційне рішення від країн ЄС, і його впровадження в Україні.

"Його повинна розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі вона повинна бути схвалена на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульована постановою уряду", - сказала Карчевич.

Чиновник додала, що термін дії сертифіката може бути скорочений 365 днів до 270.

"Для людей, які поїдуть з таким сертифікатом в країни ЄС, вони будуть дійсні, але в межах терміну придатності, який буде визначений на рівні країн ЄС. Якщо у громадянина термін дії сертифіката COVID, отриманого після другої дози щеплення, складе більше 270 днів, то людина може перетнути кордони країн ЄС в межах тих обмежень, які встановлені на рівні кожної окремої країни.",- додала Карчевич.

Реклама

Нагадаємо, в Дії з'явилася можливість згенерувати три нових сертифікати. Також була оприлюднена докладна інструкція.

Зазначається, що на порталі "Дія" тепер можна згенерувати сертифікати:

  • про негативний ПЛР-тест;
  • про одужання від коронавірусу;
  • для дітей віком від 12 років.

Щоб отримати один з цих COVID-сертифікатів на порталі "Дія" потрібно:

  • авторизуватися будь-яким зручним способом;
  • натиснути "Послуги" - "Здоров'я" - "COVID-сертифікати";
  • вибрати потрібний тип сертифіката;
  • поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних.

Читайте також:

viber
коронавірус новини карантин новини ковід сертифікат
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні хочуть скоротити термін дії COVID-сертифіката». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - труднощі, Ракам - успіх, Терезам - зміниГороскоп Таро на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - труднощі, Ракам - успіх, Терезам - зміни Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаСмачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецепта Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоНайгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколо Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік ТиграПоробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра У моду на зиму 2022 повернулися теплі черевики жіночі надзвичайної краси з непередбачуваних 60-хУ моду на зиму 2022 повернулися теплі черевики жіночі надзвичайної краси з непередбачуваних 60-х
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
23:46

Копи Дніпра вразили своїм вчинком: несамовиті фото

23:28

В Україні зростуть пенсії: кого і коли чекає підвищенняВідео

23:21

Які сухофрукти найшкідливіші - відповідь вчених

23:07

В Україні хочуть скоротити термін дії COVID-сертифікатаВідео

23:00

Чому не можна мити підлогу старим одягом і футболкамиВідео

Реклама
22:38

Maruv стала жертвою російських аферистівВідео

22:31

Обстрілів не буде: у ТКГ домовилися про припинення вогню на ДонбасіВідео

21:59

Шмигаль перерахував загрози опалювального сезонуВідео

21:45

Нова зустріч Путіна і Байдена та "гарантії безпеки": у Кремлі вибухнули умовою на адресу СШАВідео

21:44

В Україні запроваджують бустерну дозу вакцини: для кого дозволилиВідео

21:28

Який овоч хороший в "будівництві" кісток-коментар вчених

21:18

2022 рік може стати останнім для пандемії коронавірусуПогляд

21:04

Українські жінки зобов'язані стати на військовий облік: кого не візьмуть на роботу без документівВідео

20:43

Україна оголосила про контракт з Угорщиною в обхід Газпрому і різке зростання імпорту газу з Європи

20:37

Місяць Козерога: що потрібно зробити знакам Зодіаку, щоб залучити удачу і щастяВідео

20:35

Реанімація не допомогла: у Польщі помер зірка Танців з зірками

20:29

Українська блогерка відразу після розлучення показала публіці свого нового хлопця

19:58

Ультиматум Путіна НАТО і загроза ядерного удару: у Раді назвали причину атаки РосіїВідео

19:47

Дві області вимагають перейменування Росії

19:36

Надя Дорофєєва здивувала різкою зміною іміджуВідео

Реклама
19:04

Чим небезпечні прямі переговори з терористами: експерти пояснили на прикладі Придністров'я

19:01

Загроза віялових відключень світла і планові ремонти: у Кабміні пояснили ситуаціюВідео

19:00

Ціни на продукти 2022: що подорожчає найбільше

18:57

Дружина футболіста Динамо засвітила пишний бюст у бікіні

18:51

Клієнтка "Нової Пошти" поскаржилася на хитрість співробітниківВідео

18:26

У Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку в школі до струсу мозкуВідео

18:20

Найгарніший нюдовий новорічний манікюр 2022, який пасуватиме під будь-яке святкове вбранняФотоВідео

18:07

Отелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком Зодіаку

17:58

Зірка Іронії долі зламала хребет

17:56

Україні загрожує нова хвиля COVID-19: у Зеленського назвали терміниВідео

17:32

1000 за вакцинацію: коли з'являться фізичні картки для отримання грошейВідео

17:31

Назвався лікарем і попросив роздягнутися: чоловік розбещував 7-річну дівчинку в шкільному туалетіВідео

17:02

Імплементація REMIT у повній версії є ризикованим кроком - експерти

16:58

РФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данілов оцінив ймовірність наступу МосквиВідео

16:33

Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливоВідео

16:25

Завалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопадВідео

15:49

Вчені виявили несподівану небезпеку неправильної ходьби

15:41

У Запорізькій області чоловік зарізав людину і возив тіло на велосипеді по містуВідео

15:37

"Погрожував зарізати бензокосою і бив дітей": 16-річна дівчина побила вітчима подруги, він помер

15:33

Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра

Реклама
15:31

"Слуга народу" обматюкав патрульних через зупинку його авто: з’явилося відео скандальних розбірокВідео

15:03

Смачніше ніж Олів'є: неймовірно простий і смачний салат на Новий рік 2022Відео

15:00

"Слуга народу" відірвалася від партії Порошенка: новий партійний рейтинг

14:37

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

14:18

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:04

Прямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо ДонбасуВідео

13:52

"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за ковідну тисячу можна буде купити лікиВідео

13:21

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

13:17

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти