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У Мелітополі партизани ліквідували двох російських військових високого рангу

18 травня 2022, 06:39

Окупанти загибель своїх командирів не афішують, проте посилили перевірки приватного транспорту в місті, намагаючись виявити українських захисників.

військові РФ
Окупанти намагаються приховати смерть своїх командирів / Фото УНІАН

У захопленому російськими військовими Мелітополі учасники партизанського руху ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.

Окупанти загибель своїх командирів не афішують, проте посилили перевірки в місті, намагаючись виявити українських захисників, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але сьогодні в місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, імовірно, в пошуках партизанів", - йдеться в повідомленні.

За даними жителів Мелітополя, загарбники завезли в місто своїх "шептунів", які поширюють фейки та намагаються посіяти в думках городян кілька меседжів, в дусі: "На початку війни влада здала місто", "Україна кинула Меліткополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати", "оли в Мелітополь прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблено" та інші брехливі "страшилки".

"Звичайно, всі ці ворожі послання орієнтовані тільки на те, щоби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі", - зазначили в ОВА.

Як повідомляв Главред, у квітні радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що в місті Мелітополь вже тривалий час за дивних обставин гинуть російські військові. Тіла окупантів перевозять з українського міста на територію РФ.

За даними української розвідки, за дивних обставин у Мелітополі вже загинули понад 70 російських військових лише за період з 20 березня до 12 квітня.

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