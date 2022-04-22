Партизани ліквідували вже сотню окупантів у Мелітополі-мер міста / колаж ua.depositphotos.com і УНІАН

З початком окупації жителі Мелітополя показали ворогові мирний опір, але потім, у відповідь на терористичні дії росіян, розпочали партизанський рух. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"За даними розвідки, підтверджено знищення 100 окупантів. Окупанти намагаються знайти хоч когось, але не можуть, адже проти них весь Мелітополь", ‒ заявив Федоров.

На тілах убитих окупантів виявляли ножові та вогнепальні поранення. Росіяни намагаються всіляко приховати цей акт опору.

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Нагадаємо, раніше Сили спеціальних операцій Збройних сил України здійснюють рейди в тилові райони російських окупаційних військ.

Як пише військовий аналітик Том Купер, спецназ ЗСУ здійснює вилазки в тил ворога в районі захопленого РФ Мелітополя Запорізької області.

Аналітик пояснив, що українські сили спецоперації здійснюють рейди в тилові райони РФ, влаштовуючи засідки на колони постачання 58-ї загальновійськової армії. Такі заходи фіксуються аж до окупованого Мелітополя і на відстані до 30 км від Маріуполя.

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