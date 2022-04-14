Засідки спецзагонів ЗСУ в тилу рашистів: що відомо про рейди ССО під Мелітополем

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Сили спеціальних операцій Збройних сил України здійснюють рейди в тилові райони російських окупаційних військ.

Як пише військовий аналітик Том Купер, спецназ ЗСУ здійснює вилазки в тил ворога в районі захопленого РФ Мелітополя Запорізької області.

Він стверджує, що нещодавно один з батальйонів 42-ї мотострілецької бригади окупантів був посилений 400 бійцями з Росгвардії.

На думку експерта, це пов'язано зі спробою створити щось на зразок сил швидкого реагування.

Аналітик пояснив, що українські сили спецоперації здійснюють рейди в тилові райони РФ, влаштовуючи засідки на колони постачання 58-ї загальновійськової армії. Такі заходи фіксуються аж до окупованого Мелітополя і на відстані до 30 км від Маріуполя.

Купер додав, на півдні України з 49-ї загальновійськової армії знаходиться не більше 3-4 БТГ, готових до бою. Однак вони можуть завдати удару у відповідь українським військовим. Протистоять військам РФ морські піхотинці, 35-та механізована бригада і тероборона.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведеннz "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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