Паніка в Мелітополі: партизани знищили двох рашистів

З місця вбивства в пластикових пакетах відвезли два трупи високопоставлених окупантів.
В захопленому РФ Мелітополі Запорізької області виявили тіла двох російських окупантів.
Як пише місцевий ресурс Ria-m.tv, подія трапилася в районі теплотраси будинку №52 по вулиці Героїв України.
"До місця події, де були виявлені 2 трупи, під'їхала Тойота Крузер 200. Навколо бігали з десяток народних міліціонерів і козаків. Після слідчих дій з місця вбивства в пластикових пакетах відвезли два трупи. Є інформація, що "народні месники" допомогли відправитися на той світ двом рашитсам високого рангу", - йдеться в повідомленні.
"Окупаційна влада, ясна річ, замовкла. Пропагандистські ЗМІ Путіна як в рот води набрали", - додали журналісти.
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Раніше повідомлялося про те, що Сили спеціальних операцій Збройних сил України здійснюють рейди в тилові райони російських окупаційних військ.
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