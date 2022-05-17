Паніка в Мелітополі: партизани знищили двох рашистів

У Мелітополі знищили двох рашистів / ria-m.tv

В захопленому РФ Мелітополі Запорізької області виявили тіла двох російських окупантів.

Як пише місцевий ресурс Ria-m.tv, подія трапилася в районі теплотраси будинку №52 по вулиці Героїв України.

"До місця події, де були виявлені 2 трупи, під'їхала Тойота Крузер 200. Навколо бігали з десяток народних міліціонерів і козаків. Після слідчих дій з місця вбивства в пластикових пакетах відвезли два трупи. Є інформація, що "народні месники" допомогли відправитися на той світ двом рашитсам високого рангу", - йдеться в повідомленні.

"Окупаційна влада, ясна річ, замовкла. Пропагандистські ЗМІ Путіна як в рот води набрали", - додали журналісти.

читайте такожПартизани ліквідували вже сотню окупантів у Мелітополі - мер міста

Раніше повідомлялося про те, що Сили спеціальних операцій Збройних сил України здійснюють рейди в тилові райони російських окупаційних військ.

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