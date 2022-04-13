В окупованому Мелітополі розстріляли авто з буквою Z: загарбники шукають "нацистського снайпера"

Невідомо, хто і кого розстріляв в машині. Ймовірно, що на окупованих територіях України триває опір російським загарбникам.
Минулої ночі в окупованому Мелітополі Запорізької області невідомий розстріляв авто окупантів.
За словами кореспондента 24 каналу, поблизу місцевої швейної фабрики було якесь зіткнення. Люди кажуть, що бачили там розстріляний легковий автомобіль з буквою Z.
Вже вранці окупанти влаштували в місті патрулі. Вони зупиняли всі автомобілі та говорили людям, що шукають "нацистського снайпера".
Поки невідомо, що це була за збройна акція і кого розстріляли в автівці. Ймовірно, на окупованих територіях триває опір російським загарбникам.
Як повідомляв Главред, окупований російськими військами Мелітополь Запорізької області заполонили мародерство та грабежі. Про це заявив мер міста Іван Федоров.
Він підкреслив, що в місті ситуація досить важка. За його даними, грабежами керує призначена окупантами Галина Данильченко.
Раніше в Білорусі опублікували особисті дані солдатів ЗС РФ, які відправляли речі, награбовані в ході тимчасової окупації України. Основна маса з солдатів ЗС РФ, які відправляли речі з Мозиря, проживає в місті Рубцовську (Алтайський край, РФ).
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