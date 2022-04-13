Різанина в Мелітополі: партизани зачищають Запорізьку область від рашистів

Причина смерті нічних патрульних під час комендантської години – ножові та вогнепальні поранення.
За період з 20 березня по 12 квітня в окупованому Мелітополі під час нічних патрулювань були ліквідовані 70 військовослужбовців РФ, у тому числі "кадирівців".
"Причина смерті нічних патрульних під час комендантської години – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію про точну кількість убитих та обставини смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує", - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У розпорядженні ГУР Міноборони є інформація про те, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя.
"В даний час підрозділи окупаційних військ не домоглися результатів з пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ", - підкреслюють в українській розвідці.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте ще:
- Вантаж 200 для Ставрополя: ЗСУ знищили підполковника РФ - начальника артрозвідки
- Рашистів постріляли як у тирі: ЗСУ знищили танкову колону РФ
- Потужний удар артилерії ЗСУ: десятки орків "перемололи" на фарш