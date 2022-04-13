Різанина в Мелітополі: партизани зачищають Запорізьку область від рашистів

/ УНІАН

За період з 20 березня по 12 квітня в окупованому Мелітополі під час нічних патрулювань були ліквідовані 70 військовослужбовців РФ, у тому числі "кадирівців".

"Причина смерті нічних патрульних під час комендантської години – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію про точну кількість убитих та обставини смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує", - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розпорядженні ГУР Міноборони є інформація про те, що це наслідок роботи українського руху опору Мелітополя.

"В даний час підрозділи окупаційних військ не домоглися результатів з пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ", - підкреслюють в українській розвідці.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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