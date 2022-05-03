Отримувала від ФСБ гроші на створення "ЗНР": у Мелітополь з Москви повернулася втікача-сепаратистка

Катерина Уманець - зрадниця України - повернулася в окупований Мелітополь / Фото ria-m.tv

У Мелітополі Запорізької області помітили зрадницю України Катерину Уманець. Вона неодноразово отримувала від російських спецслужб гроші на створення і фінансування так званої "Запорізької Народної Республіки".

Уманець повернулася в захоплений російськими окупантами Мелітополь з Москви, повідомляє РИА-Мелітополь.

Жінка була лідеркою місцевого Антимайдану 2014 року, очолювала рух "Російська весна".

За даними видання, Уманець підтримує двох місцевих колаборантів - депутата міськради Тараса Генова і прихильника Кремля Володимира Рогова, який також називає себе "членом Запорізької військової адміністрації" і закликає мелітопольців до співпраці з окупантами.

У 2017 році відносно Уманець було порушено кримінальне провадження за державну зраду.

Як повідомляв Главред, з початком окупації жителі Мелітополя показали ворогові мирний опір, але потім, у відповідь на терористичні дії росіян, розпочали партизанський рух.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що, за даними розвідки, підтверджено знищення 100 окупантів. На тілах убитих виявляли ножові та вогнепальні поранення. Росіяни намагаються всіляко приховати цей акт опору.

Нагадаємо, посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер заявив, що Росія планує анексувати до середини травня три області України - Донецьку, Луганську та Херсонську.

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