В окупованому Мелітополі масово гинуть військові РФ: Арестович пояснив причину

В окупованому Мелітополі масово гинуть військові РФ/ УНІАН

На Запоріжжі у місті Мелітополь, яке зараз перебуває під російською окупацією, вже тривалий час за дивних обставин гинуть російські військові. Тіла окупантів перевозять з українського міста на територію РФ.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським адвокатом Марком Фейгіним. Він нагадав, що, за даними української розвідки, за дивних обставин в Мелітополі уже загинули понад 70 російських військових лише за період від 20 березня до 12 квітня.

В окупантів, які загинули, переважно виявляли вогнепальні та ножові поранення.

За словами Арестовича, в окупованому росіянами місті можуть партизанити українці, які влаштовують розправу з нічними патрулями загарбників. При цьому він додав, що окупантам не варто було очікувати чогось іншого.

"Тобто, хтось там ловить нічні патрулі… Росіянам не варто було нічого іншого й очікувати: якщо вже прийшли, то отримуйте", – наголосив радник голови ОП.

Раніше про ліквідацію російських окупантів невідомими месниками в Мелітополі повідомляли у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Тоді зазначалося, що інформацію про точну кількість убитих та обставини смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує.

Також раніше повідомлялося, що невідомий розстріляв в Мелітополі авто окупантів з намальованою на ньому літерою Z. Після цього окупанти влаштували в місті патрулі і почали шукати "нацистського снайпера".

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