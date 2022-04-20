В окупованому Мелітополі масово гинуть військові РФ: Арестович пояснив причину

За дивних обставин уже загинули понад 70 російських загарбників, серед яких і кадирівці.
На Запоріжжі у місті Мелітополь, яке зараз перебуває під російською окупацією, вже тривалий час за дивних обставин гинуть російські військові. Тіла окупантів перевозять з українського міста на територію РФ.
Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час розмови з російським адвокатом Марком Фейгіним. Він нагадав, що, за даними української розвідки, за дивних обставин в Мелітополі уже загинули понад 70 російських військових лише за період від 20 березня до 12 квітня.
В окупантів, які загинули, переважно виявляли вогнепальні та ножові поранення.
За словами Арестовича, в окупованому росіянами місті можуть партизанити українці, які влаштовують розправу з нічними патрулями загарбників. При цьому він додав, що окупантам не варто було очікувати чогось іншого.
"Тобто, хтось там ловить нічні патрулі… Росіянам не варто було нічого іншого й очікувати: якщо вже прийшли, то отримуйте", – наголосив радник голови ОП.
Раніше про ліквідацію російських окупантів невідомими месниками в Мелітополі повідомляли у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Тоді зазначалося, що інформацію про точну кількість убитих та обставини смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує.
Також раніше повідомлялося, що невідомий розстріляв в Мелітополі авто окупантів з намальованою на ньому літерою Z. Після цього окупанти влаштували в місті патрулі і почали шукати "нацистського снайпера".
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