У травні РФ запустить трьохетапний план із дестабілізації України: у Буданова попередили

Є травневий план РФ із дестабілізації України, який містить три фактори - військовий, дезінформаційний і міжнародної ізоляції, сказав речник ГУР.

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У травні РФ запустить план дестабілізації України - ГУР / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький стверджує, що країна-агресорка Росія має травневий план дестабілізації України, який містить три фактори - військовий, дезінформаційний і міжнародної ізоляції. Про це він сказав в інтерв'ю британському виданню The Economist.

Офіцер заявив, що перший, і основний, фактор - військовий, адже незважаючи на затримку допомоги від США, сама зброя надходитиме на позиції ЗСУ поступово).

Скібіцький зазначив - навряд чи запаси зброї зможуть зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних керованих авіабомб, якими майже щодня країна-агресор Росія атакує Україну.

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Другим фактором, розповів офіцер, є дезінформаційна кампанія в Україні, яка буде спрямована на підрив української мобілізації.

Третім фактором, за словами Скібіцького, є безперервна кампанія Росії зі спроб організувати міжнародну ізоляцію України.

"Вони розхитуватимуть ситуацію так, як тільки зможуть", - акцентував він.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький - генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Війна в Україні - ймовірність переговорів із Росією

Нагадаємо, колишній командувач Сухопутних сил США генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що єдиним результатом заморозки стане відкладення на деякий час наступного кроку РФ. Крім того, на його думку, тільки українці мають вирішувати своє майбутнє, все залежить від України.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився запитанням ЗМІ щодо можливих компромісів України задля досягнення миру і назвав такі розмови "божевіллям". Він підкреслив, що поширення таких чуток є російською пропагандою, яка намагається переконати світ, що Україна має пожертвувати своїми територіями.

Як повідомляв Главред, зараз Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала".

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