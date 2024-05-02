Кулеба різко відповів на запитання журналіста про 'компроміси' України задля миру

У міністра закордонних справ запитання викликало подив та обурення.

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Кулеба відповів на питання про поступки Росії / Колаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив обурення на запитання ЗМІ про те, на які поступки Україна може піти задля миру, назвавши будь-які розмови про компроміси перед агресором "божевіллям", цитує Європейська правда.

У розмові з ведучим Foreign Policy Кулеба підкреслив, що такі чутки на Заході поширює російська пропаганда, намагаючись переконати цивілізований світ, що Україна повинна пожертвувати своїми територіями.

"І хоча ми встановили факт, що Росія скоїла злочин, ми від цього приходимо до дивного висновку, що це Україна має чимось поступатись. Щоб допомогти Росії виправити злочин, чи як? Чому ми не говоримо про те, чим має поступитися Росія, щоб припинити війну?" - поцікавився міністр.

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За словами Кулеби, Україна категорично відкидає такий підхід.

"Ми достатньо втратили, ми достатньо боролися, і ми заслуговуємо більшої поваги, ніж розмови про те, чим ще ми маємо пожертвувати", - висловився глава МЗС.

У цьому контексті міністр згадав, що Україна у 2014-2022 роках вже погоджувалася на поступки, але це не відвернуло повномасштабне вторгнення Росії.

Переговори з Росією - ризики замороження війни

Раніше колишній командувач Сухопутних сил США генерал-лейтенант Бен Годжес підкреслював, що єдиним результатом замороження стане відкладення на деякий час наступного кроку РФ. Крім того, на його думку, лише українці мають вирішувати своє майбутнє, все залежить від України.

Путін неодноразово порушував питання так званих переговорів з Україною, але з суттєвим нюансом - тільки на умовах Москви, зокрема узаконенням окупованих територій за Росією.

Зараз Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала".

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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