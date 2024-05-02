Замороження російсько-української війни: Ходжес заявив про серйозні наслідки

Генерал США вважає, що ідея про те, щоб заморозити цей конфлікт безглузда і це не зможе привести до хорошого мирного результату.

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Генерал заявив про ідею замороження російсько-української війни / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

Колишній командувач Сухопутних сил США генерал-лейтенант Бен Ходжес відреагував на замороження російсько-української війни та розповів, чим це може загрожувати Україні.

Ходжес розповів в інтерв'ю РБК-Україна про настрої американців та суспільства Заходу щодо так званого замороження війни між Росією та Україною, американський генерал заявив, що ті хто про це каже, ніколи не дивилися на карту.

"Я маю на увазі, що вони не розуміють значення Криму, Чорного моря, а також ніколи не читали жодної книги з історії, тому що Росія ніколи не буде дотримуватися будь-якої укладеної угоди. Тому ідея про те, що ви можете заморозити цей конфлікт і що це приведе до хорошого мирного результату, який є стійким, є безглуздою. Хто розуміється на географії та історії, знає, що цього не станеться", - сказав він. відео дня

Ходжес сподівається, що розмови про це припиняться, адже вони не мають сенсу, а єдиним результатом замороження стане відкладення на деякий час наступного кроку РФ. Крім того, на його думку, лише українці мають вирішувати своє майбутнє, все залежить від України.

"І я сподіваюся, що Захід продовжить підтримувати Україну в такий спосіб, щоб вона не відчувала тиску зробити це. Я розмовляв з друзями з Румунії, країн Балтії та Фінляндії. Ніхто не хоче, щоб був заморожений конфлікт", - додав він.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Переговори України із Росією: що відомо

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заговорив про переговори із Україною. В ISW нагадали, що російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну та Захід у відсутності ініціатив мирних переговорів. Аналітики наголосили, що у Москві посилили риторику про мирні переговори.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним. Зараз Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала". Україна готова до переговорів, але не з Росією, оскільки Путін їх насправді не хоче, заявив Зеленський.

Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, за яких умов можливі переговори з РФ. Проведення переговорів щодо закінчення війни в Україні залежить від російського диктатора Володимира Путіна. Але для того, щоб такі переговори відбулися, Путін повинен показати, що він готовий вести діалог.

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