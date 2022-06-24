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У Лисичанськ не зможуть привезти гуманітарну допомогу: окупанти зруйнували міст - Гайдай

24 червня 2022, 18:25

Щодня в Лисичанськ привозили близько 1000 гуманітарних наборів.

Гайдай, Сєвєродонецьк
У Лисичанськ не зможуть відвезти гуманітарку через зруйнований міст / Фото t.me/serhiy_hayday

Окупанти зруйнували міст, який веде до Лисичанська. Шляхопровід розбитий, через це вантажівка з гуманітарною допомогою не зможе доїхати до нужденних. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російські війська змогли зруйнувати міст за допомогою авіаударів з вертольота.

Щодня до Лисичанська відправляли близько 1000 гуманітарних наборів.

"На жаль, сьогодні не зможе автомобіль з гуманітарними вантажами поїхати в Лисичанськ, тому що буквально пару годин тому російська армія завдала вертольотами авіаудар по мосту, шляхопроводу, який веде в Лисичанськ. Він розбитий повністю, проїзд для вантажного транспорту там просто неможливий", - сказав Сергій Гайдай.

Очільник Луганщини пообіцяв вирішити це питання. Можливо вийде доставити гуманітарку якимось іншим способом.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти прагнуть оточити підрозділи Збройних сил України в районі Лисичанська. В результаті ударів по Лисичанську і навколишніх селах було зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем знаходяться і такі населені пункти, як Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, Біла Гора.

Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив про те, що українські військові вночі 24 червня покинули частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.

"Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано покинули частину Сєвєродонецької промзони. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Йти гірко, але це рішення давно вже назріло", - пояснив він.

До того аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська окупантами чи не стане сильним поворотним моментом, який здатний змінити хід війни.

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