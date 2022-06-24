Наступ РФ загальмується: захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська росіянами не змінить хід війни – ISW

У найближчі тижні окупанти сповільнять наступ, і це дозволить ЗСУ активніше йти у контрнаступ, прогнозують в Інституті вивчення війни.
Російські загарбники у найближчі тижні сповільнять свої наступи в Україні. Це дозволить українським військовим ефективніше йти у контрнаступи.
В минулі кілька днів окупанти досягли значних успіхів в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Українські війська там зазнають втрат. Проте основної мети на цьому напрямку українські сили досягли – вони уповільнили російський наступ. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що навіть якщо окупанти захоплять Сєвєродонецьк і Лисичанськ, це не стане сильним поворотним моментом, який здатний змінити хід війни.
Аналітики прогнозують, що в найближчі тижні наступальні операції РФ зупиняться. І не це не вплине те, чи захоплять вони Сєвєродонецька і Лисичанськ. Проте українські військові зможуть піти в активніший контрнаступ.
Також в Інституті вивчення війни зазначили, що Білорусь проводить військові навчання і не планує втягуватися у війну проти України. Проте це не означає, що РБ не здійснюватиме ніяких провокацій.
Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України успішно вийшли з оточення в районі населених пунктів Золоте та Гірське під Сєвєродонецьком Луганської області.
Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Німеччини потужну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLS. Уже був укладений відповідний контракт між українською стороною та німецьким виробником зброї Diehl Defence.
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