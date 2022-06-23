ЗСУ вийшли з оточення під Сєвєродонецьком: у МВС розкрили деталі

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Підрозділи Збройних сил України успішно вийшли з оточення в районі населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Відповідний пост він написав у Telegram.

"Наші вийшли з оточення Золотого і Гірського. Орки навіть не зрозуміли нічого", - написав він.

Звернемо увагу, що раніше російські пропагандистські ЗМІ стверджували, що окупантам нібито вдалося заблокувати українські сили в цьому районі.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Україні ставлять перед собою завдання захоплення чотирьох українських міст.

Загарбники РФ постараються найближчим часом захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ.

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