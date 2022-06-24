Загроза оточення ЗСУ: у Міноборони розповіли про наступ РФ під Лисичанськом

Тривають запеклі бої під Сєвєродонецьком / facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти прагнуть оточити підрозділи Збройних сил України в районі Лисичанська, заявив представник Міноборони України Олександр Мотузяник.

Як підкреслив він під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ, ворог також прагне домогтися повного контролю над Сєвєродонецьком.

За даними представника Міноборони, найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному і південно-східному напрямках від Сєвєродонецька.

"Противник значно збільшив кількість авіанальотів. Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, веде наступальні дії, щоб спробувати оточити наші війська в районі Лисичанська і блокувати основні логістичні шляхи", - уточнив він.

Мотузяник додав, що в результаті ударів по Лисичанську і навколишніх селах було зруйновано величезну кількість будівель. Під вогнем знаходяться і такі населені пункти, як Борівське, Верхньокам'янка, Миколаївка, Біла Гора.

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Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив у Facebook про те, що українські військові вночі 24 червня покинули частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.

"Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано покинули частину Сєвєродонецької промзони. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Йти гірко, але це рішення давно вже назріло", - пояснив він.

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