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У Сєвєродонецьку 17-річний підліток возив їжу по підвалах під обстрілами

24 червня 2022, 13:53

Хлопець залишався в місті й допомагав іншим, аж поки не отримав поранення осколком під час обстрілу з "Градів".

подросток из Северодонецка возил еду по подвалам под обстрелами
17-річний підліток із Сєвєродонецька під обстрілами розвозив їжу/ скрін з видео, Луганська ОВА

17-річний Михайло із Сєвєродонецька залишався у своєму рідному місті попри бойові дії і розвозив їжу для людей по підвалах.

Покинути місто не хотів, адже сприймав це як зраду. Свою історію хлопець розповів журналістам видання "ШоТам".

"Не хотів звідти їхати. Бо відчував, що це буде зрадою. Що ти зраджуєш своєму місту, хлопцям, з якими їздив, допомагав людям і постійно під обстрілами був", – каже волонтер Михайло Стародинов.

Михайло часто потрапляв під обстріли, та під час одного з них, коли окупанти гатили по місту з "Градів", йому в коліно влучив осколок.

"Осколки влучили в ногу, я лежав. Нога стоїть під 90 градусів. Кістки деякі стирчать, це все видно, її повністю немає на коліні", – згадує хлопець.

Українські лікарі у Дніпрі та Львові змогли врятувати волонтеру ногу. Тепер на нього ще чекає операція з протезування, яку проводитимуть за кордоном.

Раніше Главред розповідав історію 15-річної дівчинки, яка врятувала з Попасної трьох людей. Вона самостійно вела автомобіль 30 кілометрів, хоча у неї були прострелені ноги.

Нагадаємо, у Маріуполі відважний хлопець зняв російський прапор і викинув його на території покинутої будівлі. Окупанти сказилися від такого вчинку підлітка і оголосили на нього полювання, обіцяючи "денацифікувати".

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