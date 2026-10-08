Шмигаль повідомив про пошкодження важливого енергооб'єкта Києва після атаки

У "Укренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька елементів електромережі, яка забезпечує столицю електроенергією.

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Шмигаль повідомив про пошкодження важливого енергетичного об’єкта Києва після атаки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dshmyhal, УНІАН

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Фахівці працюють над відновленням електропостачання

Наслідки атаки також позначилися на роботі системи водопостачання

Увечері 8 жовтня російські війська атакували Київ, внаслідок чого було пошкоджено один із важливих енергетичних об’єктів столиці. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

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"Відбувся напад на один із важливих для міста Києва енергооб’єктів. Енергетики роблять усе, щоб оперативно відновити світло. Зараз атака російських дронів триває. Задіяні всі служби", - написав Шмигаль у Telegram.

У "Укренерго" уточнили, що в результаті обстрілу було пошкоджено кілька елементів електромережі, яка забезпечує столицю електроенергією. Через це в деяких районах Києва виникли перебої з електропостачанням, які торкнулися значної кількості споживачів.

Наслідки атаки також позначилися на роботі системи водопостачання. У "Київводоканалі" повідомили про зниження тиску у водопровідній мережі на правому березі столиці.

"Наразі спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах правобережної частини столиці, зокрема у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", - йдеться в повідомленні підприємства.

Комунальні служби та енергетики продовжують працювати над усуненням наслідків атаки та відновленням стабільного постачання споживачам.

Інфографіка: Главред

В яких містах взимку може бути найскладніша ситуація зі світлом

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, найскладніше буде взимку населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми зі світлом триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До переліку найбільш проблемних міст Рябцев відніс Харків, Суми, Херсон, Миколаїв і Запоріжжя. Далі у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Для столиці експерт прогнозує помірніший варіант, ніж для Харкова. За моделлю, яку він вважає основною, графіки запроваджуватимуть лише тоді, коли навантаження на мережу максимальне.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня в Києві тимчасово призупинили рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Також зупинили роботу ескалаторів на станціях. Причиною стало зниження напруги від зовнішніх джерел живлення.

"Главред" писав, що російські удари по лініях електропередач можуть спричиняти аварійні відключення, але не створюють такої тривалої проблеми, як пошкодження високовольтних підстанцій.

В Україні 9 жовтня в деяких регіонах будуть застосовуватися графіки обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена-спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, повідомляє Вікіпедія.

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