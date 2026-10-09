Майже доба без електроенергії: киянам розкрили найгірший сценарій відключень

Навіть за найгіршого сценарію навряд чи відключення електроенергії торкнуться всього міста, вважає Олександр Харченко.

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Киян попередили про тривалі відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН, pixabay.com

Важливе із заяв Харченка:

Відключення світла в Києві можуть тривати до 18 годин на добу

Навряд чи відключення електроенергії торкнуться всього міста

Тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже цілої доби, заявив експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

На його думку, у разі реалізації найгіршого сценарію відключення світла в Києві можуть тривати до 18 годин на добу.

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"Я думаю, що до серйозних перебоїв з опаленням ми не дійдемо, хоча таке можливо", - не виключає він.

Водночас співрозмовник зазначає, що навіть за найгіршого сценарію відключення електроенергії навряд чи торкнуться всього міста.

"Це найгірший сценарій, і навіть якщо він реалізується, ситуація не триватиме довго: будуть усувати пошкодження або доставляти генератори та мобільні котельні", - каже Харченко.

/ Главред

У яких містах взимку можливі найсерйозніші проблеми з освітленням

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, найтриваліші перебої з електропостачанням взимку очікуються в населених пунктах поблизу зони бойових дій. За його оцінкою, такі труднощі можуть зберігатися й після закінчення холодної пори року.

Серед міст, які можуть зіткнутися з проблемами, експерт назвав Харків, Суми, Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Також у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. У столиці, за прогнозом Рябцева, обмеження будуть м’якшими: графіки відключень можуть запроваджувати переважно в години пікового споживання.

Відключення електроенергії - новини за темою

Раніше "Главред" писав, що російські удари по лініях електропередач можуть спричиняти аварійні відключення, але не створюють такої тривалої проблеми, як пошкодження високовольтних підстанцій.

Як повідомлялося, у деяких регіонах України світло відключатимуть протягом доби - з 00:00 до 23:59. Обмеження вводяться через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що щоденні відключення світла загальною тривалістю не менше шести годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими.

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Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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