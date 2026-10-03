Росія взялася за київські мости: у NYT пояснили, чим це загрожує столиці

Протягом останніх тижнів російські атаки на українську інфраструктуру набули ще більшого масштабу.

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Росія розширює кампанію ударів по інфраструктурі України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Росія розширює кампанію ударів по інфраструктурі України

Київські мости могли підірвати ще на початку війни

Російські війська розширили перелік української інфраструктури, яку атакують, і тепер зосередилися на мостах у Києві. За останні три дні окупанти завдали по столичних переправах шість ударів. Незважаючи на те, що споруди поки що встояли, пошкодження та загроза нових атак змусили міську владу обмежити або повністю зупинити рух по п’яти з шести автомобільних мостів. Це вже серйозно ускладнило повсякденне життя мешканців столиці. Про це пише The New York Times.

Щодня тисячі киян пересуваються між двома берегами Дніпра. На переважно житловому лівому березі проживає близько мільйона людей, тоді як на правому зосереджена значна частина державних установ і підприємств.

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Росія розширює кампанію ударів по інфраструктурі України

В останні тижні російські атаки на українську інфраструктуру набули ще більшого масштабу. Окрім енергетичних об’єктів, під ударами опиняються склади, залізничні потяги, дата-центри, медичні сховища та металургійні підприємства. Водночас Москва готує подальшу ескалацію ударів по енергосистемі України напередодні зими.

Як зазначають українські чиновники та військові експерти, таким чином Росія намагається підірвати економіку країни, послабити її здатність продовжувати оборону та виснажити населення, ускладнюючи повсякденне життя.

Україна вже стикалася з подібними кампаніями з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Однак зараз ситуація ускладнюється дефіцитом засобів протиповітряної оборони та збільшенням російського арсеналу озброєння. Це робить українську інфраструктуру особливо вразливою.

Мер Києва Віталій Кличко на тлі останніх атак заявив, що колишній уклад життя в столиці більше неможливо підтримувати.

"Ворог знищує Київ. Вже неможливо вдавати, що ми можемо жити так, як жили в мирний час", - підкреслив він.

Як зазначає NYT, ці слова відображають настрої, які дедалі сильніше відчуваються в місті. Відносна безпека, яка дозволяла киянам більшу частину війни відвідувати переповнені кафе та салони краси, поступово відходить у минуле.

Безпілотники тепер можуть годинами перебувати над столицею, а повітряні тривоги лунають практично безперервно. Під час атак люди, які опинилися на вулиці, перевіряють спеціальні додатки, щоб відстежувати маршрути руху дронів.

Чому удари по мостах становлять особливу загрозу

Атаки на столичні переправи здатні ще сильніше порушити звичне життя Києва. При цьому повністю зруйнувати мости непросто: мова йде про масивні бетонні споруди, для знищення яких знадобилося б безліч точних влучень.

Досвід українських ударів по російських мостах також показує, що подібні операції не завжди призводять до повного виведення споруд з ладу. Наприклад, Керченський міст, що з’єднує Росію з окупованим Кримом, після кількох атак тимчасово перекривали, однак остаточно знищити його не вдалося.

Разом з тим навіть пошкодження несучих елементів може змусити українську владу закрити переправи на невизначений термін, щоб уникнути ризику обвалення.

У такому разі Київ зіткнеться з серйозними логістичними проблемами. Через столичні мости через Дніпро перевозять продовольство, обладнання та інші необхідні товари. Річка протікає через усю Україну з півночі на південь, фактично розділяючи країну на дві частини.

Альтернативні маршрути для перетину Дніпра обмежені. Найближчий автомобільний міст на північ від Києва розташований за межами столиці. Якщо рухатися на південь, наступна переправа знаходиться приблизно за 145 кілометрів, або за дві з половиною години їзди.

Інші мости нижче за течією також вимагатимуть значних об’їздів. Крім того, їхнє розташування ближче до південного фронту робить такі об’єкти більш вразливими для російських атак.

Київські мости могли підірвати ще на початку війни

Як нагадує NYT, у перші дні повномасштабного вторгнення українське керівництво розглядало можливість знищення столичних мостів, щоб зупинити просування російських військ, які наступали до лівого берега Києва

Однак від цього плану відмовилися. Згодом українським силам вдалося успішно провести контратаки й відкинути російські підрозділи, що наступали зі сходу.

Удар по мосту може мати приховані наслідки - думка експерта

Наслідки ударів по мостових конструкціях можуть виявитися набагато серйознішими, ніж здається при первинному огляді. Через приховані пошкодження визначити терміни відновлення мосту після атаки заздалегідь практично неможливо. Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів транспортний експерт Дмитро Беспалов. За його словами, багато що залежить від того, яку саме зброю застосовує супротивник.

"Наприклад, радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що росіяни створили для дронів певний кумулятивний ріжучий заряд. Я відразу подумав: якщо вони розробляли його для опор ЛЕП і кабелів, то теоретично такий принцип може використовуватися й проти вантів - сталевих тросів мосту", - зазначив Беспалов.

Водночас Беспалов підкреслив, що сучасна зброя постійно розвивається, а практичного досвіду, на який могли б спиратися інженери, майже немає.

"Фактично ніхто не випробовував у реальних умовах, що відбуватиметься з такими спорудами під систематичними ударами сучасної зброї. Винятком певною мірою можна назвати Антонівський міст у Херсоні, але й зброя постійно розвивається. Сучасні технології дозволяють створювати абсолютно нові й дуже небезпечні засоби ураження, тому назвати конкретні терміни ремонту я не можу", - підкреслює він.

Удари РФ по мостах у Києві - що відомо

Як писав Главред, перший удар Південний міст отримав вдень 1 жовтня, коли два дрони влучили поблизу його опори. Рух метро та наземного транспорту зупинили, але фахівці "Київавтодормосту" критичних пошкоджень не виявили.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив, що окупанти здійснили атаку реактивним БПЛА безпосередньо по конструкції Південного мосту в Києві.

Того ж вечора росіяни атакували міст повторно, і цього разу наслідки виявилися серйознішими. За попередніми даними, дрон пошкодив опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну огорожу метрополітену. Рух транспорту по мосту знову зупинили, а фахівці метро знеструмили колію.

Вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст. У зв’язку з нічними атаками в Києві тимчасово обмежено рух громадського транспорту по окремих мостах, а саме по Південному мосту, мосту "Метро" та мосту Патона.

Вранці 3 жовтня росіяни завдали удару по Північному мосту в столиці.

На Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Рух по мосту з лівого на правий берег тимчасово перекрито.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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