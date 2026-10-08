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Росія розробила план знищення енергетики України - "Схеми" розкрили деталі

Анна Косик
8 жовтня 2026, 11:50оновлено 8 жовтня, 12:30
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Журналісти дізналися, які об'єкти та чим планує атакувати ворог.
Росія розробила план знищення енергетики України - 'Схеми' розкрили деталі
В РФ прорахували, скільки дронів та ракет потрібно для знищення української енергосистеми / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне:

  • Журналісти вивчили перехоплений документ РФ зі знищення енергетики України
  • Ворог хоче вивести з ладу 60 ключових енергооб'єктів України
  • РФ вибрала три міста для основного удару

Країна-агресор Росія розробила план зі знищення української енергетики. Він передбачає виведення з ладу 60 ключових об'єктів - від котелень у житлових кварталах до відкритих розподільчих пристроїв трьох діючих атомних електростанцій.

Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми", які отримали від джерел у Силах оборони копію російського документу, датованого серпнем 2026 року, під назвою "Анализ энергогенерации и ЖКХ Украины".

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Ворог досліджував українські енергооб'єкти

Автори документу не зазначені, метадані файлу змінені, частина сторінок у копії відсутня. Джерелами даних у коментарях вказані OpenStreetMap, Worldometers, офіційні сайти "Укренерго", "Укргідроенерго", "Київтеплоенерго", Міненерго та ДТЕК, а також генплан Києва й паспортні характеристики генеруючих потужностей.

Більшість посилань веде на оцінки неназваних представників Збройних сил РФ та висновки "робочої групи" без прізвищ.

РФ обрала пріоритетні цілі для знищення

Пріоритетними для противника, згідно з планом, будуть електрогенерація та електропостачання, водопостачання, каналізація і тепло.

Першочергово росіяни планують бити по прикордонних вузлах на заході, через які йде імпорт струму з ЄС - транскордонних лініях, високовольтних підстанціях та інтерконекторах, а також по десяти великих ГЕС на Дніпрі й Дністрі та по Південноукраїнській, Рівненській і Хмельницькій АЕС.

Загальний арсенал, закладений у розрахунок - до 770 БПЛА "Молнія", "Герань" і ракет-дронів "Дань-Т/Бандероль", 170 ФАБ та 75 балістичних ракет "Кинджал" й "Іскандер-М".

Росія розробила план знищення енергетики України - 'Схеми' розкрили деталі
Ракета Кинджал / Інфографіка: Главред

Окупанти розрахували кількість зброї для ударів по окремих об'єктах

Навпроти кожної цілі в документі стоїть окремий наряд. На відкритий розподільчий пристрій АЕС закладено два "Іскандери" - тобто шість ракет на три станції.

На одну ГЕС або ТЕЦ - до 25 дронів чи три "Кинджали", причому для ТЕЦ додатково згадуються близько 25 ФАБ-500 і п'ять "Іскандер-М". Підстанція та інтерконектор оцінені в 15 дронів або три "Кинджали", об'єкт ЖКГ - у 25 ФАБ чи п'ять "Іскандерів", котельня - у 20 "Гераней" або "Дань-Т/Бандеролей".

Саме біля пункту про котельні автори залишили позначку, яка прямо допускає загибель людей: застосування інших типів озброєння, крім зазначених, через близькість до житлових районів може призвести до втрат серед мирного населення.

Тип зброї прив'язаний до дистанції: на 40–60 кілометрів - "Молнії" та ФАБ-500, на 60–500 - "Герань-4", "Дань-Т/Бандероль" та "Іскандер-М", понад 500 кілометрів - "Кинджал", "Калібр", "Орешник" і "Циркон".

Росія розробила план знищення енергетики України - 'Схеми' розкрили деталі
Ракета Циркон / Інфографіка: Главред

Росія обрала головні міста-мішені

Головними мішенями названі Київ, Харків та Одеса, до переліку пріоритетних міст також внесені Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг, Черкаси, Кропивницький, Львів, Вінниця та Івано-Франківськ.

Окремо розібрана столиця: слабким місцем розгалуженої київської системи автори вважають п'ять підстанцій "Київського кільця".

Ураження 12 ключових підстанцій Києва, Харкова та Одеси, за розрахунками документа, має зупинити до 90% електропостачання. Для цього потрібні 40–50 "Молній" та 130–140 "Герань-4" чи "Дань-Т/Бандероль".

Ракета Бандероль
Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

У Кремлі зробили розрахунки, але бойового наказу ще не було

Тактика ударів по генерації для України не є новою. В Офісі генпрокурора повідомили "Схемам", що від початку повномасштабного вторгнення вже розслідують 3374 удари по 1177 енергетичних об'єктах. Профільні фахівці, до яких звернулися журналісти, кажуть, що подібні файли бачили й раніше.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко датує появу аналогічних документів 2023 роком.

"Нинішній документ, в принципі, нічим докорінним не відрізняється і ніяких нових горизонтів не відкриває. Раніше була "Герань", Х-101, ну і інші різновиди, там Х-59, Х-69, "Калібри". Зараз їх стало відчутно менше, щонайменше в назвах презентації", - зазначає Харченко.

Призначення файлу експерт бачить не в оперативній площині.

"Це не бойове розпорядження. Це документ, зроблений для демонстрації концепції високим російським чинам, які мають сказати: "О, так, все знищуємо і класно розпланували". Ми зі свого боку будуємо інженерно-технічний захист фортифікації і покращуємо системи захисту ППО", - резюмує він.

Представник українського ВПК на умовах анонімності заявив, що був ознайомлений з документом ще до звернення журналістів. За його словами, йдеться про інструмент для формування потреби та планового виготовлення потрібної кількості засобів ураження - такий розрахунок обґрунтовує перед виробниками й структурами, що ухвалюють рішення, саме такі обсяги запасів озброєння.

"План саме знищення – це інший документ буде. Який буде розподіляти засоби ураження, який буде планувати дати операції, дати нанесення ударів" - уточнив співрозмовник.

Україна проінформувала про наміри РФ партнерів

Про наміри Росії європейських партнерів поінформував міністр енергетики Денис Шмигаль 17 вересня на п'ятій міністерській зустрічі Координаційної групи G7+ з питань енергетики України.

"Вразило партнерів, як і нас, своїм цинізмом, таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику... Документи дуже холодно, дуже чітко прописані. З таблицями, з кількістю зброї, яка необхідна на кожен об'єкт, щоб його знищити. Все розраховано, наряди (вони так їх називають - Главред) на кожен об'єкт розписані. Ми розуміємо, як вони будуть діяти", - розповів міністр в ефірі телемарафону.

Шмигаль зазначив, що Україна буде відповідати на можливі атаки далекобійними ударами.

"Наші діпстрайки, якщо ворог атакуватиме нас, будуть продовжуватися. Росії буде боляче. Безумовно, ми готуємось до цієї зими зовсім по-іншому, ніж були готові до минулої", - наголосив він.

Високопосадовці ЄС у розмові з Радіо Свобода погодилися, що план виглядає реалістичним, тоді як інше джерело в європейських дипломатичних колах закликало обережніше інтерпретувати подібні документи, оскільки Київ зацікавлений у посиленні аргументів на користь подальшої західної підтримки.

Енергетичний терор РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у четвер, 8 жовтня, в Україні почались аварійні відключення світла. Графіки не діють на Київщині та ще щонайменше в чотирьох областях через наслідки атак РФ.

Раніше повідомлялося, що 8 жовтня в частині регіонів України світло вимикатимуть протягом усієї доби - з 00:00 до 23:59. Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Напередодні стало відомо, що щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими.

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Про джерело: Схеми: корупція в деталях

"Схеми: корупція в деталях" - проєкт журналістських розслідувань та аналітики української редакції Радіо Свобода. У 2020 році проєкту було присуджено міжнародну премію "Вільна преса Східної Європи 2020", пише Вікіпедія.

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