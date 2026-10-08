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"Не будуть тривалими": оптимістичний прогноз відключень світла взимку

Анна Косик
8 жовтня 2026, 10:18
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Нардеп пояснив, чому наступної зими ситуація зі світлом може бути кращою.
'Не будуть тривалими': оптимістичний прогноз відключень світла взимку
Прогноз відключень світла взимку 2026-2027 років / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Нагорняк:

  • Попри атаки РФ довготривалих відключень взимку не буде
  • В Україні зараз профіцит генерації електроенергії

Країна-агресор Росія почала атакувати енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей вже застосовують графіки відключень електроенергії, а подекуди діють і аварійні відключення.

Це викликає занепокоєння щодо зими. Однак нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк в інтерв’ю "Телеграфу" сказав, що українці, найімовірніше, не будуть сидіти взимку по 16 годин без світла.

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"За моїми даними, немає жодних підстав стверджувати, що цієї зими можуть бути такі тривалі відключення. Ні в Києві, ні в інших регіонах України", - наголосив він.

Причиною цього, зокрема, є суттєве падіння споживання електроенергії через удари по металургії. Тобто зменшилося споживання саме промисловості.

"На сьогоднішній день ми маємо навіть певний профіцит генерації. Тобто дефіциту генерації в енергосистемі немає. І ми мали можливість і в липні, і в серпні експортувати електричної енергії до ЄС більше, ніж в деякі години наші українські трейдери купували її в ЄС. Тобто наш баланс вироблення і споживання зараз змістився у бік вироблення. Ми більше виробляємо, ніж споживаємо", - пояснив нардеп.

'Не будуть тривалими': оптимістичний прогноз відключень світла взимку
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Взимку баланс частково зміниться, але ворог багато завдавав ударів по виробникам сталі та іншим українським економічним підприємствам, які на сьогоднішній день припинили свою діяльність і, відповідно, припинили споживання електричної енергії.

"Тому, за моїми оцінками, якщо цієї зими і будуть відключення електроенергії, то вони не будуть тривалими (хоча в різних регіонах різні по часу)", - додав Нагорняк.

В яких містах взимку може бути найскладніша ситуація зі світлом

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, найскладніше буде взимку населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми зі світлом триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До переліку найбільш проблемних міст Рябцев відніс Харків, Суми, Херсон, Миколаїв і Запоріжжя. Далі у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Для столиці експерт прогнозує помірніший варіант, ніж для Харкова. За моделлю, яку він вважає основною, графіки запроваджуватимуть лише тоді, коли навантаження на мережу максимальне.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські удари по лініях електропередач можуть спричиняти аварійні відключення, але не створюють такої ж довготривалої проблеми, як пошкодження високовольтних підстанцій.

Раніше повідомлялося, що 8 жовтня в частині регіонів України світло вимикатимуть протягом усієї доби - з 00:00 до 23:59. Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Напередодні стало відомо, що щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими.

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Про персону: Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

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