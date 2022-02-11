У Києві жорстоко побили ветерана АТО через зауваження, очевидці не допомогли

Люди, які усе бачили, втрутилися лише тоді, коли чоловік уже лежав на землі.
У Києві п’яна компанія накинулася на ветерана АТО, який зробив їм зауваження через вживання спиртного у парку.
Відповідне відео оприлюднили у п’ятницю, 11 лютого, у Telegram-каналі "ХК|Київ". Зазначається, що інцидент стався у парку в Голосіївському районі столиці, де ветеран АТО гуляв зі своїм собакою.
Чоловік побачив компанію хлопців, які розпивали алкогольні напої, підійшов до них і зробив зауваження. Після цього зав’язалася словесна перепалка, яка тривала декілька хвилин. Потім п’яні хлопці накинулися на чоловіка з кулаками і повалили його на землю.
Очевидці, які бачили конфлікт з самого початку, не втручалися у нього і знімали все на відео. Вони зробили спробу допомогти лише тоді, коли побитий ветеран АТО уже лежав на асфальті – як можна зробити висновок із відео, він на той момент він уже був без свідомості.
На місце події прибули медики і поліція. Побитого чоловіка забрали до лікарні.
У конфлікті також постраждала собака.
Раніше повідомлялося, що на Волині п'яні роми побили ветерана АТО. Вони напали на нього на зупинці громадського транспорту в одному селищ, де чоловік чекав маршрутку. Коли на місце прибули поліцейські і швидка допомога, нападники відразу ж втекли. Пізніше вони вибачалися перед потерпілим, стоячи на колінах.
Нагадаємо, на Одещині водій маршрутки в грубій формі відмовив у безплатному проїзді бійцю АТО, коли той захотів скористатися своїм правом пільгового проїзду. За такий вчинок активісти облили його зеленкою.
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