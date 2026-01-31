Рус
У Києві раптово погасло світло, метро зупинилося, у Молдові - блекаут: що трапилося

Анна Ярославська
31 січня 2026, 11:26оновлено 31 січня, 12:03
Спочатку напруга впала нижче 100 В, а потім почалися відключення.
Коротко:

  • В Україні - екстрені відключення електроенергії
  • Метро Києва та Харкова зупинило рух поїздів
  • У Молдові - блекаут через проблеми в енергосистемі України

У суботу, 31 січня, в Києві запроваджено екстрені відключення світла. Столичне метро зупинилося. Перед цим у Києві напруга впала нижче 100 В, місцями по місту зникло світло. Пізніше стало відомо офіційно про аварійні відключення світла.

Про те, що в Києві почало блимати світло в квартирах мешканців, стало відомо близько 11:00.

Моніторинговий канал Вмикач писав: "По місту проблеми з електроенергією: напруга падає нижче 100 В, місцями зникло світло". Також з'явилася інформація, що в столиці почали відключати і опалення.

У Київській міській адміністрації заявили об 11:11, що через зникнення напруги від зовнішніх джерел живлення в метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

"У Києві, як і в багатьох містах України, сталися аварійні відключення електропостачання. Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)", - додав мер Києва Віталій Кличко.

Також відомо, що метро Харкова зупинило роботу.

Об 11:16 в ДТЕК повідомили, що в Києві та області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Також екстрені відключення застосовуються в Дніпропетровській та Одеській областях.

Блекаут в Молдові

Через проблеми в електромережі України, в Молдові також відбулися відключення електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Юнгієту.

"Через серйозні проблеми в українській енергосистемі вранці в суботу, 31 січня, о 10:42 сталося падіння напруги на лінії 400 кВ Ісакчеа-Вулкенешті-МГРЕС, що призвело до пошкодження і відключення енергосистеми", - написав Юнгієту в Facebook.

"Оператор системи електропередачі, компанія Moldelectrica, працює над усуненням проблеми, в деяких районах напруга вже відновлюється", - додав він.

У Києві запроваджено нові графіки відключення світла: що відомо

Як писав Главред, у Києві з півночі 29 січня запровадили тимчасові графіки електропостачання. Графіки будуть відрізнятися в різних районах міста, адже пошкодження енергосистеми мають різний характер. Вони не прив'язані до звичних черг, які діяли раніше, і для кожного будинку буде визначатися окремий порядок.

Ознайомитися з графіками можна в чат-боті компанії та на офіційному сайті. Через перевантаження можливі затримки до 5 хвилин.

Кому не відключатимуть світло

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що після відновлення електропостачання в будинках, де немає опалення, світло відключати не будуть.

За його словами, за дорученням президента України готується окреме рішення про порядок нарахування та оплати рахунків за опалення в Києві за січень.

Енергетичне перемир'я - що відомо

Як писав Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не наносити удари по українських містах протягом тижня. Про це американський президент повідомив під час засідання уряду, яке транслював Білий дім.

Президент Зеленський подякував Сполученим Штатам за спроби домогтися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі і висловив надію, що американській стороні вдасться цього досягти.

Як пише видання The New York Times з посиланням на радника адміністрації президента України, який говорив на умовах анонімності, так зване енергетичне перемир'я є "джентльменською угодою" між переговірниками.

Угода не одразу набула чинності. Після того, як 27 січня Росія обстріляла Одесу і пасажирський поїзд безпілотниками і ракетами, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, російські переговорники принесли приватні вибачення.

30 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде дзеркально дотримуватися енергетичного перемир'я, хоча безпосередньо на переговорах в Абу-Дабі воно не обговорювалося.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва новини України відключення світла
