Україну накриють дощі та мокрий сніг, але невдовзі потеплішає: синоптикиня назвала дату

Цей тиждень в Україні проходить під знаком прохолоди, і, за словами синоптикині Наталії Діденко, погода поки що не поспішає переходити у справжній весняний режим. Напередодні Всесвітнього дня метеоролога вона не лише оприлюднила прогноз, а й нагадала про цікаві атмосферні явища.
"19-го березня в Україні переважатиме холодна погода з температурою повітря вночі 0+4 градуси, а вдень +4+8 градусів", - зазначила синоптикиня.
За її словами, тепліше буде лише на сході, південному сході та Волині - до +12 градусів.
У більшості областей очікується хмарна та волога повітряна маса, яка погіршуватиме видимість. Водіїв просять бути уважнішими. Місцями пройдуть дощі, а вночі та вранці можливий мокрий сніг.
Погода в Києві
У столиці 19 березня прогнозують невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Після нічного холоду близько нуля температура вдень підніметься лише до +5 градусів.
Коли потеплішає
За словами Діденко, найхолодніші дні - сьогодні та завтра. Далі температура почне поступово зростати, а з 23 березня очікується відчутне потепління.
Атмосферний фронт оклюзії: що це і чому важливо
У своєму дописі синоптикиня також пояснила один із ключових метеорологічних термінів - фронт оклюзії.
Вона нагадує, що це фактично об'єднані холодний та теплий атмосферні фронти. Холодне повітря наздоганяє тепле, витісняє його вгору, і саме в зоні такого фронту зазвичай панує хмарна та волога погода з опадами.
За словами Діденко, оклюзія є ознакою "старіння" циклону - коли він поступово слабшає та "видихається". На прогнозній карті на 19 березня можна побачити всі типи фронтів: холодний (синя лінія), теплий (червона) та оклюзійний (бузковий).
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на Рівненщині впродовж 18-20 березня очікується переважно суха та відносно тепла погода. Істотних опадів не прогнозується, а температурні показники коливатимуться в межах ранньовесняних значень.
У Полтаві та області внаслідок надходження холодної повітряної маси та збільшення хмарності цього тижня денні температури знизяться до 3-8 градусів тепла.
Крім того, березневе потепління у Дніпрі тимчасово візьме паузу. Найближчими днями місто накриє щільна хмарність, а синоптики прогнозують дощі.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
