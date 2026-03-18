Війна в Україні триватиме: названо реальні терміни укладення миру з РФ

Анна Ярославська
18 березня 2026, 12:49
2027 рік може стати вирішальним, вважає Олександр Коваленко.
Названо рік, який вирішить долю війни в Україні

Ви дізнаєтеся:

  • Чи є шанс на завершення війни у 2026 році
  • Чого чекати від переговорів Росії та України

У найближчі роки не варто очікувати завершення війни або досягнення сталого миру між Україною та Росією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його оцінкою, до кінця 2026 року Росія не матиме мотивації для серйозних переговорів або поступок, тому бойові дії, ймовірно, триватимуть.

"Багато чого вирішить 2027 рік, але його хід залежатиме від результатів 2026-го. Іншими словами, те, чого ми зможемо досягти у 2026 році, безпосередньо вплине на події у 2027-му", – підкреслив експерт.

Коваленко підкреслив, що переговорний процес триватиме, але не приведе до істотних результатів. Єдиним реальним підсумком міжнародних зустрічей, за його словами, залишаються обміни полоненими.

"Іншого ефекту від цих переговорів немає — лише можливість повертати наших громадян додому", — зазначив експерт.

Мирні переговори — останні новини

Як писав Главред, 6 березня спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією очікується додатковий прогрес у найближчі тижні.

11 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Стамбульські домовленості, досягнуті на переговорах щодо війни у 2022 році, вже не відповідають нинішній ситуації.

Мирні переговори щодо України постійно відкладаються, і причина цього — війна в Ірані. Президент Володимир Зеленський заявив про "дуже погане передчуття" через вплив конфлікту на Близькому Сході на переговорні процеси.

Тим часом президент США Дональд Трамп раптово невдоволено висловився про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не хоче укладати мирну угоду.

Дипломати ЄС вважають, що мирні переговори про припинення війни в Україні, в яких брав активну участь американський президент Дональд Трамп, провалилися. Вони переконані, що Трамп втратив інтерес до України, оскільки зараз він зосереджений на війні проти Ірану. Наразі переговори перебувають "у небезпечній зоні".

Трамп "здасть" Україну: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан заявив про можливу "домовленість".

"Судячи з бездіяльності Путіна, найімовірніше, він домовився з Трампом про те, що Росія здасть Мадуро, тобто Венесуелу, і Хаменеї, тобто Іран, і Кубу. Тобто Путін пообіцяв здати своїх друзів в обмін на те, що Трамп здасть Україну. Тому Трамп і тисне на Україну, змушуючи погодитися на капітуляцію. Це робиться дуже явно", – сказав він в інтерв'ю Главреду.

Світан додав: якщо Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, є певні домовленості.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

